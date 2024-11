Una teleoperadora posa en risc la salut d'una pacient de sa Pobla per no entendre el català

Una teleoperadora d'assistència a majors va confondre una emergència per no entendre el català. Això és el que ha denunciat una família de sa Pobla. Uns germans de sa Pobla han fet públics els fets succeïts fa uns dies, quan sa mare, de 88 anys i que viu totasola a sa Pobla, es va veure involucrada en un incident a causa que la teleoperadora que la va atendre no entén la llengua pròpia de Mallorca.

Segons ha explicat el veí, dilluns passat a la nit va rebre una telefonada per a comunicar-li que sa mare havia premut el botó d'alarma. Quan la teleoperadora va telefonar per a saber què havia passat, no va aconseguir comunicar-se correctament amb la dona perquè no entén el català i només parla castellà. «Em va dir que no parla ni entén el català» i que «la teva mare no parla i ni entén el castellà».

La teleoperadora va confondre la situació d'emergència, la qual cosa va generar una situació de caos a la família: «Podria haver estat en joc la vida d'una persona, encara que afortunadament no va anar així», explica el fill de l'afectada que també destaca que la incomprensió i ignorància idiomàtica de la teleoperadora, va ocasionar «alarma, angoixa i molèsties fàcilment evitables».

Segons ha pogut saber dBalears, la senyora major havia pitjat sense voler el botó d'alarma, per la qual cosa va rebre la telefonada del servei de teleassistència. Ella va confirmar a l'operadora que estava bé i que no hi havia cap problema. No obstant això, l'operadora «va entendre tot el contrari i va córrer la veu d'alarma».

La família ha denunciat els fets.