La Dana descarrega més de 100 litres per metre quadrat en punts de l'oest de Mallorca i avança cap a l'Est

La Dana ha descarregat aquest divendres més de 100 litres per metre quadrat (litres/m²) en punts de l'oest de Mallorca i es preveu que es desplaci per gran part de l'illa.

Davant aquest escenari, des de les 15.00 hores tot l'arxipèlag està en alerta taronja declarada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per registres que en poques hores poden acumular entre 120 i 150 litres per metre quadrat.

Segons els primers balanços de la Aemet consultats per Europa Press, fins a les 15.30 hores s'han recollit a la Serra d'Alfàbia-Bunyola 85 litres/m² i una mica més de 20 litres/m² a Andratx-Sant Elm i el port de Sóller.

La DGT, per part seva, ha demanat evitar els desplaçaments per carretera a les Balears i Emergències manté activat l'Índex de Gravetat 1 (IG1) del Pla Meteobal per pluges i tempestes en tot l'arxipèlag.

L'IG1 s'activa quan la informació meteorològica permet preveure la imminència d'un fenomen advers amb probabilitat elevada de risc per a persones i béns i es declara en aquella situació en la qual es pot produir un fenomen advers en zones localitzades, l'atenció de la qual pot quedar assegurada amb els mitjans i recursos disponibles en les zones afectades però amb seguiment supramunicipal. Aquest nivell d'alerta contempla una prealerta de mobilització de mitjans.