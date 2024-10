La Coordinadora de Comerç Just de les Illes Balears, amb la col·laboració de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, organitza una jornada de formació sobre el comerç just i l'economia solidària.

Es durà a terme dia 7 de novembre al Centre Flassaders (carrer Farreria, 10, Palma) de 17 h a 19 h. Aquesta formació la impartirà Inés Blanchard, resposable de projectes de Comerç Just local d'IDEAS, i parlarà de reptes i oportunitats locals.



Es poden inscriure prèviament de manera gratuïta en el següent correu: equitables.cjib@gmail.com