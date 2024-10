La trobada de creadors de contingut digital en català 'L’Aferrada' anuncia la programació de la segona edició

L’Aferrada', la trobada de creadors de contingut digital impulsada per l’Obra Cultural Balear (OCB). La participació a la trobada és lliure i gratuïta i requereix inscripció prèvia al Els pròxims 30 de novembre i 1r de desembre se celebrarà a Palma (CaixaForum i Can Alcover) la segona edició de ', la trobada de creadors de contingut digital impulsada per l’(OCB). La participació a la trobada és lliure i gratuïta i requereix inscripció prèvia al web de l’esdeveniment.

'L’Aferrada' va néixer l’any passat amb l’objectiu de ser un punt de connexió dels creadors de contingut digital i promoure la presència del català en l’àmbit digital. Enguany, la trobada es repeteix i creix. La gerent de l’Obra Cultural Balear, Francisca Niell, afirma: «La trobada d’aquest any suma programació, ponents, participants i entitats col·laboradores, cosa que demostra l’interès d’aquest projecte en l’àmbit de la creació».

En aquest mateix sentit, Laia Carrera, directora de 'L’Aferrada', explica: «'L’Aferrada' és un punt de trobada de creadors de contingut i un punt d’unió entre projectes i persones. Seguint l’esperit del projecte, volem facilitar i fer que sorgeixin col·laboracions a tots els nivells. D’aquí que enguany una de les grans novetats en la programació siguin els espais de creació de contingut durant l’esdeveniment».

A 'L’Aferrada' hi participaran tant creadors com empreses i professionals del sector per crear sinergies i contribuir a impulsar la professionalització dels creadors de contingut digital, una indústria que es troba en un punt de màxima efervescència.

'L’Aferrada', més enllà d’un espai de networking, també vol ser espai d’aprenentatge per als creadors. És per això que es duran a terme ponències d’experts i expertes en continguts digitals, màrqueting digital, scouting de talents i fins i tot en eines d’intel·ligència artificial útils per a creadors. Ho aprendran amb Isis Boet, directora de continguts i influència a LLYC; Carlos A. Macho, director de màrqueting de Youplanet; Luis Valenzuela, especialista en creació de continguts i scouting de talents, i Ari Vigueras, especialista en l’ús estratègic d’eines d’IA i xarxes socials per la gestió de marques.

Amb l’objectiu de professionalitzar el sector, els participants tindran l’oportunitat de fer mentories individualitzades amb experts del sector de la comunicació i les xarxes socials, com ara l’editora d’EVA (3Cat), Patricia Martínez; el director adjunt de Continguts de PRISA Audio, Eugenio Viñas; el director de L’Squad (À Punt) i La Tropa (IB3), Òscar Piera; l’especialista en creació de continguts i scouting de talents, Luis Valenzuela, i la directora de Vadebò, Mia Ortet.

'L’Aferrada' també serà un espai de debat en què participaran creadors de diferents territoris de parla catalana, que explicaran, en primera persona, i moderats per la periodista Inès Mateu, els reptes i les oportunitats amb què es troben: Cèlia Espanya, @celiaespanya, de Catalunya; Fran Tudela, @cabrafotuda, del País Valencià; Clàudia Cunill, @itsclaubunny, d'Andorra, i Joan Moñino, @parlars_mallorquins, de les Illes Balears. També assistiran a les jornades els creadors premiats amb les beques de la Generalitat de Catalunya per a la creació de sèries de vídeos en català o en occità per a xarxes socials, les beques Propulsió.

Paral·lelament, trepitjaran l’escenari de 'L’Aferrada' representants de plataformes de continguts digitals com ara IB3, de la mà del seu director general, Albert Salas; 3Cat, amb el director de Continguts Digitals i Estratègia Transmèdia, Adrià Serra, i PRISA Audio, amb el seu director adjunt, Eugenio Viñas, i representants de productores com Crisàlide a través del seu director de Negoci, Jordi Font, moderats per la periodista Mariola Dinarès, per parlar del futur dels continguts en català. També Josep Ritort, secretari general de l’Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), i Roger Serra, director general de la Fundació .cat, aprofitaran el context de L’Aferrada per presentar projectes que impulsen ambdues entitats relacionats amb la creació de contingut digital i l’impuls dels professionals del sector.

Tot això passarà el dissabte dia 30 de novembre. D’altra banda, eldiumenge 1r de desembre serà un dia dedicat a la diversió i la creació de contingut. Hi haurà dos espais de creació pensats perquè els assistents de L’Aferrada puguin crear contingut tant d’stand up, un espai dinamitzat per La Bardissa amb el suport d’IB3, com d’àudio en format pòdcast o videopòdcast, amb el suport d’EVA (3Cat).

La segona edició de 'L’Aferrada' compta amb el suport del Ministeri de Cultura, l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca, la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals-3Cat (EVA), la Fundació .cat, l’AMIC; amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, CaixaForum Palma, La Bardissa, l’Hotel Palladium, Estrella Damm, Quely, Consell Regulador IGP Sobrassada de Mallorca, CRDO Queso de Mahón, Consell Regulador Ensaïmada de Mallorca, i amb els mitjans de comunicació oficials IB3, Agència Catalana de Notícies, Agència Andorrana de Notícies, Ràdio Arrels, Tresdeu, Diari La Veu del País Valencià, El Nacional i dBalears.