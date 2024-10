La Fundació Franz Weber portarà a l'ONU l'accés de menors a les corregudes de toros a les Balears

L'organització naturalista Fundació Franz Weber té previst comunicar al Comitè dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides l'accés dels menors a les corregudes de toros a les Balears, després que aquest dimarts el Parlament donàs llum verda a la modificació de l'article de la Llei de Benestar Animal que ho prohibia.

En un comunicat, la Fundació ha considerat que aquesta mesura -que inclou l'obligació que els menors vagin acompanyats per un adult- és «un pas enrere en la protecció de grups vulnerables» consumat per una «iniciativa parlamentària de la ultradreta».

Aquesta modificació legal, han lamentat des de l'organització, s'ha dut a terme malgrat les objeccions del Comitè dels Drets de l'Infant de l'ONU, que, han recordat, està investigant informes remesos per la societat civil sobre la presència de menors a la tauromàquia.

A això se li suma el «cúmul de despropòsits» que, segons ells, va ser la tramitació parlamentària de la llei. Sobre això, l'organització naturalista ha criticat que es «vetàs» la compareixença de l'Oficina Balear d'Infància i Adolescència. «Varen ignorar de forma deliberada totes les advertències que des d'entorns científics i professionals es varen realitzar sobre això», han subratllat.

També han advertit que l'acompanyament d'un adult «suposa un reforç addicional» al que passa a les places de toros i pot comportar «comentaris positius» sobre la violència patida per un animal o les mateixes persones que participen als esdeveniments taurins.

A ulls de la Fundació Franz Weber, aquesta reforma és «un dels darrers intents» per a intentar recuperar l'espai de la tauromàquia a les Balears. A Menorca, Eivissa i Formentera, han assenyalat, no hi ha cap activitat taurina, mentre que a Mallorca es limita a una correguda de toros a l'any a Palma.

«Ens trobam davant d'una iniciativa ideològica, part de la particular batalla cultural que la ultradreta vol imposar a les Balears i altres comunitats, que no és altra que normalitzar que els nins vegin la violència com una cosa normal excusant-se en qüestions culturals o tradicionals», ha retret Rubén Pérez, coordinador de la campanya Infància Sense Violència.

Segons la seva opinió, la tornada dels menors a les corregudes de toros és un «retrocés legislatiu i ètic» que evidencia que aquests grups polítics -PP i Vox- «no estan interessats en la protecció efectiva dels drets d'infància i adolescència» sinó en «rescatar a la tauromàquia del seu pou»