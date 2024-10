Els menors podran entrar a les corregudes de toros acompanyats d'un adult

El ple del Parlament ha donat aquest dimarts llum verda, amb els vots del PP i Vox, a la modificació de l'article 12 de la llei de protecció animal per a permetre l'entrada de menors a les corregudes de toros si van acompanyats d'un adult.

La Cambra ha aprovat així, amb 33 vots a favor i 25 en contra, la iniciativa de Vox per a acabar amb la limitació que va establir el Pacte. La proposta inicial de l'extrema dreta volia eliminar sense matisos la prohibició d'accés dels menors, tot i que finalment han acceptat l'esmena del PP que introdueix l'acompanyament d'un tutor.

La modificació legal ha tirat endavant entre les crítiques de l'esquerra que, en paraules de la diputada del PSIB Irantzu Fernández, ha acusat el Govern d'«hipotecar el benestar i la salut mental dels menors» a canvi d'aconseguir el suport de Vox a els Pressupostos autonòmics.

Fernández ha criticat el veto a la compareixença de la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), perquè el PP i Vox sabien que s'hauria posicionat en contra pels efectes de la violència sobre els menors. Per al PSIB, l'esmena del PP és «una coartada» per a aprovar els pressupostos. «A les Balears no hi ha ni afició ni tradició», ha conclòs.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha criticat que el PP «amb una mà ferma el pacte d'Unicef ​​en defensa dels drets de la infància i amb l'altra manté l'acord amb Vox».

L'ecosobiranista ha rebutjat els arguments del PP en defensa de la llibertat dels pares argumentant que «ningú no acceptaria que un pare donàs vi al seu fill perquè és amant de les vinyes, que el deixés fumar perquè no creu en teories que diuen que el tabac és nociu, que el deixés jugar a les màquines escurabutxaques o li permetés consumir pornografia com la millor manera d'aprendre educació sexual».

La portaveu d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha cridat l'atenció sobre la incoherència que suposa mantenir les alertes que els espectacles fereixen la sensibilitat i es continuï defensant la presència de menors.

Per part de Més per Menorca, Joana Gomila ha lamentat que el PP dona llum verda a «una altra de les obsessions de Vox», en aquest cas la tauromàquia. «Ara que el seu pacte està trencat, són lliures de no fer-ho. Ai, no, que encara els queden els Pressupostos i ja saben com se les gasten», ha afirmat.