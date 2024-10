El Govern i Cort unificaran el servei de transport públic de Mallorca, amb una sola targeta i sistema tarifari

El Govern i l'Ajuntament de Palma han acordat unificar els serveis del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i l'Empresa Municipal de Transports (EMT), per la qual cosa tendran un sistema tarifari únic i es podran emprar usant una mateixa targeta a partir, aproximadament, de la primavera del 2026.

L'acord, que va ser aprovat aquest dilluns, 28 d’octubre, pel CTM i està previst que aquest dimecres rebi el vistiplau de la Junta de Govern de Cort, també permetrà que a partir de final del 2025 els usuaris dels autobusos urbans de l'EMT puguin pagar amb targeta bancària, alguna cosa que ja és possible en els del TIB, el metro i el tren.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i el regidor de Mobilitat del Consistori, Toni Deudero, han presentat el conveni aquest dimarts, 29 d’octubre, en una roda de premsa, que contempla la integració tecnològica i tarifària de l'EMT en la plataforma del TIB per a unificar tots dos serveis de transport públic. «Això no implicarà la pèrdua d'autonomia o d'independència operativa, la definició de línies o preus, de l'empresa municipal», han subratllat.

Aquest acord, vàlid fins al 2028, també permetrà l'expedició d'una targeta intermodal virtual o la possibilitat de recarregar el saldo de manera telemàtica. Així mateix, preveu establir un sistema tarifari integrat en el qual s'estableixin zones comunes per a tots dos sistemes.

Segons ha explicat la directora general de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Lorena de la Vall, a l'espera de conèixer si el Govern central mantindrà la gratuïtat del transport públic l'any que ve, preveuen que les tarifes d'aquest servei unificat siguin les mateixes que estaven establertes el 2022.

Totes dues administracions també han plantejat que els descomptes percentuals i progressius, entre el 60 i el 100%, en funció del perfil de l'usuari (general, jove, pensionistes, infantil o estudiant) siguin únics per a tots dos sistemes de transport.

La integració del servei municipal de transport en sistema del CTM suposarà per al Govern una inversió de prop d’1,86 milions d'euros, que se sumen als projectes d'innovació com l'esmentada targeta virtual o la millora de la informació de pas per parada en temps real dels autobusos o de l'ocupació dels vehicles.

El conseller de Mobilitat ha definit el projecte com «una aposta de legislatura» i ha desitjat que ajudi a constituir el transport públic com una alternativa "cada vegada més factible i real".

Per part seva, Deudero ha recordat que aquesta mesura era una de les promeses que el batle, Jaime Martínez, va fer en campanya electoral. «No estam inventant alguna cosa per a veure si pot funcionar (...). Anam incorporant la realitat de la mobilitat amb eines i sistemes de cooperació per a tirar endavant un transport públic sostenible, més eficient i pujat a les últimes tecnologies, que era una cosa que ens reclamava la societat», ha dit.

Segons els càlculs de Cort i la Conselleria, 659.000 persones disposen de la targeta ciutadana de l'Ajuntament i altres 500.000 viatgen amb la intermodal (el 40% residents a Palma).