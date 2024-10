La Conselleria d'Educació fixa el preu màxim del servei de menjador als centres públics

La Conselleria d’Educació i Universitats fixa el preu màxim del servei de menjador als centres públics. Els alumnes que utilitzen el servei de manera fixa abonaran un màxim de 6,85 euros diaris, mentre que els usuaris esporàdics pagaran fins a 7,55 euros per dia

La Conselleria d’Educació i Universitats ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la nova regulació del preu del menjador escolar.

Segons han explicat, després d’escoltar les necessitats dels centres educatius i de les empreses responsables del servei, s’ha determinat un preu màxim de 6,85 euros per als usuaris fixes i de 7,55 euros per als esporàdics. «Aquesta mesura té l’objectiu de facilitar l’accés de les famílies al servei de menjador, en especial aquelles amb més necessitats», han assenyalat.

Aquesta mesura afectarà a 108 centres, un 54% dels que tenen servei de menjador, i es calcula que a uns 4.247 usuaris que representen un 32% del total.

El programa començarà a aplicar-se a principis de desembre, i les famílies només hauran de pagar el preu màxim fixat per la Conselleria. La diferència de cost serà assumida per la pròpia Conselleria a través de la Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu, que estima una despesa de 540.723 euros per cobrir aquesta ajuda.

D’altra banda, el passat mes de juliol, la Conselleria ja va publicar les noves instruccions relatives al servei de menjador escolar dels centres públics no universitaris, en les quals s’establia que el servei de menjador s’ha d’oferir entre les 12.00 i les 15.30 hores, per tal de donar servei als alumnes de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys).

Pel que fa a la quantia de les gratificacions que perceben els docents que voluntàriament exerceixen la funció d’encarregat del servei de menjador, aquesta va passar dels 9,32 euros diaris als 25 euros diaris per als menjadors amb entre 51 i 99 comensals, i de 10,48 euros diaris a 27 euros diaris en el cas dels menjadors amb 100 o més comensals.

A més, per al curs 2024-2025, la quantia de la gratificació per al personal amb funcions d’atenció i cura directa de l’alumnat en el servei de menjador escolar és de 22 € per dia. En les instruccions per al curs 2023-2024, aquesta quantitat es fixava en 7,41 € per dia. El personal docent percebrà aquests pagaments al final de cada trimestre, i no en un pagament únic com s’havia fet fins ara.