El Consell de Mallorca anuncia convenis de col·laboració amb les principals plataformes de lloguer turístic per a eliminar l'oferta il·legal

El Consell de Mallorca impulsarà la signatura de convenis de col·laboració amb les principals plataformes comercialitzadores d'immobles destinats al lloguer turístic amb l'objectiu d'eliminar qualsevol tipus d'oferta il·legal que pugui estar anunciant-se en aquests canals.

Així ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa el conseller de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez Díaz, qui ha avançat a més que el departament de Turisme ha contractat paral·lelament l'empresa Talk&Code amb l'objectiu de monitorar en temps real l'oferta –tant legal com il·legal- existent actualment a Mallorca.

En aquesta línia, Rodríguez ha avançat que «dins de les transformacions que estam duent a terme en el departament i recolzats en elles, hem desenvolupat un conveni de col·laboració amb les plataformes i la nostra intenció és anar molt més allà de la pròpia eliminació, el nostre objectiu és facilitar la labor de la incoació de l'expedient». «En data d'avui ja tenim redactat el conveni i el signarem amb totes elles (Airbnb, Vrbo, Holidu, Expedia i Booking)», ha abundat el conseller.

En relació a la contractació de Talk&Code, Rodríguez ha destacat que «gràcies a aquest treball, podrem saber en temps real el mapa real de l'oferta turística de la nostra illa, tant la que opera legalment, com la que ho fa de manera il·legal». D'aquesta manera, i després d'uns mesos ja de treball conjunt, «hem estat capaços d'obtenir algunes conclusions, fruit de les més de 200.000 pàgines que s'analitzen mensualment per a obtenir informació».

Així, dels 43.426 anuncis totals analitzats s'han marcat 11.269 com molt sospitosos de frau, altres 11.761 com a sospitosos, i la resta, més de 20.000 com a correctes, tal com ha explicat Francesc Serrano, CEO de la companyia i també present durant la roda de premsa.

Serrano ha revelat que «la fiabilitat de la captació dels anuncis està basada en una eina formada per un conjunt d'algorismes que analitzen tota l'oferta turística de l'illa, recopilant la informació necessària per a la labor dels inspectors», i ha afegit que «aquestes dades es contrasten amb els registres oficials i mitjançant regles definides pel departament de Turisme, es determina si els anuncis compleixen amb la normativa vigent o si són il·legals».

El conseller de Turisme ha conclòs la seva intervenció assegurant que «el pla implementat l'any passat contra l'oferta il·legal funciona, és l'adequat i permet lluitar contra aquesta competència deslleial, sigui del tipus que sigui i operi en el sector que operi».