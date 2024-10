GOB: «Poden actualment els Agents de Medi Ambient complir amb les seves obligacions?»

Aquesta setmana ha trascendit públicament una circular interna del Cap de Servei dels Agents de Medi Ambient en què els ordena que «En cas de tenir coneixement d’actuacions presumptament contràries a la legislació ambiental, que ja s’han esdevingut o que simplement s’anuncien, heu de comunicar aquests indicis al Servei, qui ho traslladarà a l’òrgan competent; si aquest ho troba adient, s’iniciaran les investigacions que pertoguin, sempre sota la coordinació del cap del Servei. En cap cas s’han d’iniciar actuacions o investigacions de cap tipus, per motiu d’informacions aparegudes en premsa, a xarxes socials o similars, per iniciativa pròpia o per indicacions d’altres agents, sense seguir aquest protocol».

Per al GOB Mallorca, aquesta intervenció «atempta contra les funcions fonamentals dels Agents de Medi Ambient». Els Agents de Medi Ambient, com a agents de l’autoritat, tenen deures establerts tant en l’àmbit normatiu com en la protecció del medi ambient. Aquestes obligacions inclouen, entre d’altres, investigar, prevenir i denunciar qualsevol infracció o amenaça mediambiental de la qual tinguin coneixement, ja sigui per observació directa, denúncia ciutadana o informació pública. «Ignorar informacions que puguin ser constitutives d’infracció administrativa o delicte, basats únicament en el seu origen mediàtic o en xarxes socials, podria significar una omissió d’aquests deures i podria resultar en responsabilitat administrativa o fins i tot penal en casos greus de negligència», han assenyalat.

Els ecologistes remarquen que l'emissió d’aquesta circular interna «no és més que el darrer episodi en aquest sentit per part del Cap dels Agents de Medi Ambient, ja que han trascendit en premsa diverses converses en què se censura a agents, dins els canals de comunicació interna dels Agents, per obrir actes de denúncia que, en la seva opinió, eren innecessàries i contribueixen al col·lapse dels serveis d’instrucció».

Des del GOB veuen amb molta preocupació com ha evolucionat la gestió de les infraccions administratives mediambientals al llarg dels darrers anys: «La Conselleria té una deficiència crònica (arrossegada durant diverses legislatures) de personal per instruir les denúncies. Això fa que moltes denúncies esperin encara dins un calaix fins que hi hagi possibilitat de tramitar-les, i que moltes altres, arribat el moment d’iniciar el procediment, ja hagin prescrit. Cal posar remei a aquesta incapacitat administrativa per atendre les seves obligacions legals».

A això s'afegeix la directriu, imposada l’any passat, que les denúncies reportades pels Agents s’han de registrar a través del registre intern de la Conselleria, enlloc de fer-ho mitjançant el Registre General per on es tramiten per norma totes les denúncies i escrits i que té totes les garanties de traçabilitat i transparència.

«En absolut pot esser un criteri ni polític ni administratiu 'relaxar' les funcions d’investigació i denúncia d’infraccions ambientals per tal de no col·lapsar encara més els serveis d’instrucció», apunta el GOB.

A més, assenyalen que el volum de denúncies aixecades pels Agents no és el problema: «El problema és el volum d’infraccions que es cometen al medi natural. De fet el servei d’Agents de Medi Ambient és absolutament incapaç, per manca de personal i mitjans, per atendre adequadament la responsabilitat de vetllar pel compliment de la normativa ambiental en unes illes que pateixen una pressió humana extraordinària».

Segons expliquen, el medi natural de les Illes Balears no només està experimentant un increment quantitatiu de la pressió humana, derivat de la massificació general que patim, sinó que suporta també un canvi qualitatiu, en forma de noves activitats turístiques, esportives o d’esbarjo que es publiciten i comercialitzen utilitzant les noves xarxes de comunicació i que l’administració ambiental és incapaç d’abordar convenientment. Per posar un exemple, aquest estiu es va celebrar una festa nàutica davant Sa Foradada, zona inclosa dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. L’esdeveniment, molt exclusiu, s’havia publicitat a internet amb mesos d’antelació i va congregar una desena d’embarcacions amb música a tot volum. Tot i no comptar amb cap tipus d’autorització i ser manifestament il·legal, les autoritats administratives no feren res per a impedir la seva celebració.

«Davant aquesta situació, on la responsabilitat de vetllar pel compliment de la normativa que protegeix el nostre patrimoni natural es veu limitada no només per la manca de mitjans humans i materials, sinó a més a més a partir d’ara per directrius internes de la Conselleria, demanam al Conseller d’Agricultura que clarifiqui públicament la situació. Com a ciutadans exigim saber quin és el criteri polític de la Conselleria en relació al compliment de la normativa ambiental al medi natural, si es té la intenció de limitar les funcions dels Agents de Medi Ambient, i si es té previst millorar la capacitat instructora de la Conselleria per tal de poder tramitar adequadament totes les actes d’infracció que presentin els agents», han conclòs.