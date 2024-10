Un instructor de l'organització neonazi Desokupa farà una formació a la Policia Local d'Es Castell

El poliesportiu muncipal d'Es Castell tornarà a acollir aquest dissabte una formació per a policies i personal de seguretat privada impartit per l'organització d'extrema dreta Desokupa.

Segons ha explicat el Es Diari Menorca, els agents de la Policia Local d'Es Castell rebran una formació gratuïta degut a un acord aconseguit per l'Ajuntament amb Kevin Alonso, vigilant i escorta organitzador del curs, i Otavio de Paula, cap d'instructors del Club Desokupa.

El batle d'Es Castell, Lluís Camps (PP), ha qualificat De Paula, com «un instructor amb molta visibilitat en xarxes socials i un referent a nivell nacional». «És una manera de donar un toc de qualitat a aquesta mena de formació», ha assegurat.

En fer-se pública la formació de Desokupa, MÉS per Mallorca i Unides Podem han demanat la compareixença urgent de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas.

Per la seva banda, MÉS ha denunciat que Desokupa és coneguda «per ser una organització d’extrema dreta i pels seus mètodes coactius i de vulneració de drets». MÉS per Mallorca recorda que Estarellas és la màxima responsable de la formació dels treballadors públics de les Illes Balears i vol conèixer la seva opinió al respecte atès, a més, que l’Ajuntament d’Es Castell ha fet extensiva la formació impartida per Desokupa a altres cossos i forces policials, personal de seguretat d’empreses privades i educadors de centres de menors.

Per altra banda, Cristina Gómez, diputada per Menorca d'Unides Podem al Parlament, ha assenyalat que «volem saber què en pensa que aquesta agrupació clarament ultradretana i constrenyidora de drets s'estigui infiltrant o estigui sent utilitzada per alguna administració pública d'aquí per donar instrucció als seus cossos de seguretat».

Fonts del partit morat indiquen, a més, que «el desmantellament dels esquadrons neonazis paramilitars com Desokupa és una de les condicions que Podem ha proposat per a donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat».