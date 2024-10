Darrers dies per inscriure's al Seminari Blanquerna

Resten pocs dies per fer efectiva la inscripció al Seminari Blanquerna que es farà els dies 9 i 10 de novembre a l'hotel Eix de Can Picafort. Serà la XXXVa edició del Seminari que tendrà com a lema genèric 'Construïm el país que volem'.

El programa del seminari d'aquest 2024 convida a participar-hi:

Dissabte, 9 de novembre

10.00 – Arribada, acreditacions i benvinguda

11.00 – 'La realitat sociopolítica del país. Comprenem l'onada reaccionària a través de l'anàlisi de dades' (amb Marçal Terrades, politòleg)

12.30 – Taula rodona: 'El paper dels mitjans en el nou paradigma de la informació i la comunicació' (amb Associació Ona Mediterrània, El Temps, Posidònia i VilaWeb)

14.00 – Dinar

16.00 – Taula rodona d'entitats juvenils (amb Acció Cultural del País Valencià, Joves de Mallorca per la Llengua i Joves d'Òmnium Cultural)

17.30 – Feixisme i antifeminisme ahir i avui (conversa entre David Ginard, historiador i Neus Tur, politòloga)

19.00 – El català a Mallorca: usos, actituds i perspectives de futur (amb Maria del Mar Vanrell, sociolingüista i professora de la Universitat de les Illes Balears).

Diumenge, 10 de novembre

10.00 – Territori i turisme: reflexions de Menorca a les Illes Balears (amb Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB Menorca)

11.30 – Debat obert de cloenda

12.30 – Homenatge a Climent Garau (amb Mercè Garau, Pere Muñoz, Jaume Mateu, Damià Pons, Neus Picó i Antoni Llabrés)

Queden pocs dies per a poder-se inscriure. Ho podeu fer des d'aquí.