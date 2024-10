Una DANA arribarà aquest cap de setmana a les Balears i portarà ruixats i un descens de la temperatura

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu per a aquest cap de setmana a les Illes Balears ruixats i tempestes i un descens de temperatures a causa del pas d'una DANA.

Segons ha explicat a Europa Press la delegada d'Aemet a les Balears, María José Guerrero, es preveu que una borrasca atlàntica travessi la Península formant una DANA, que passarà per l'arxipèlag balear.

D'aquesta manera, a partir d'aquest divendres horabaixa i fins dilluns es podrien produir xàfecs localment forts i acompanyats de tempesta.

Pel que fa a les temperatures, experimentaran un descens significatiu, baixant fins als 18 i 20 graus de màxima i els 12 i 16 graus de mínima. Segons ha assenyalat Guerrero, els valors habituals per a aquesta època de l'any són temperatures màximes de 22 graus, per tant, s'esperen temperatures lleugerament per sota del que és normal.

En aquesta línia, el vent bufarà entre fluix i moderat de component sud o sud-est però no serà gaire significatiu, ha dit la delegada territorial.