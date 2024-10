MÉS per Marratxí denuncia la tala dels pins de l'estació de tren des Figueral

MÉS per Marratxí recrimina l’acció que, aquest diumenge, 20 d’octubre, l’equip de govern de l’Ajuntament de Marratxí, format per PP i VOX, han anunciat per xarxes socials: la tala dels pins singulars de l’estació ferroviària des Figueral. Informen que aquesta decisió s’ha fet «sense cap mena d’informació addicional de la presa d’aquesta»; afirmant que, d’aquesta manera, es demostra «la manca de transparència» de l’equip de govern.

Els dos pins formen part del catàleg d'arbres singulars des de la seva aprovació i la posterior actualització del 2023. Els dos pins es calcula que tenen 120 anys, el primer té les següents característiques fisiològiques: perímetre (1,3 m): 357 cm, alçada 21 m, capçada 15,4 m; i el segon té les característiques fisiològiques següents: perímetre (1,3 m): 327 cm, alçada 23,5 m, capçada 11,2 m.

Aquests arbres singulars estan protegits, tal com queda reflectit al BOIB 27-02-01. Ambdós formen part d’un conjunt singular on es troba el grup d’arbres més alts de tot el terme i, pot ser, de Mallorca. Tots dos tenen bon aspecte i no sembla que suposin cap classe de perill per a la ciutadania.

Aina Amengual, la portaveu de MÉS per Marratxí, assenyala que «és una vergonya que el mateix equip de govern de PP i VOX sigui el que dugui a terme aquest atac al nostre patrimoni i al catàleg d’arbres i conjunts singulars del nostre terme municipal quan és sabut que tenen una protecció des de fa més de 20 anys».

Dilluns 21 d’octubre, a les 23:00 hores, es convoca una concentració de protesta davant la tala programada d’ambdós pins a l’estació des Figueral.