El SAMU 061, guardonat per segona vegada consecutiva amb el premi Diamant per la seva atenció a l’ictus

El Servei d’Urgències i Emergències Extrahospitalàries (SAMU 061 Illes Balears) ha estat guardonat per segona vegada consecutiva amb el premi Diamant dels EMS Angels Awards per la seva atenció a l’ictus, en el 24è Congrés de la Societat Europea de Medicina d’Emergències (EUSEM), que ha tingut lloc a Copenhaguen.

L’ictus és la primera causa de mortalitat entre les dones i la tercera entre els homes. S’estima que una de cada sis persones patirà un ictus en la seva vida. El SAMU 061 activa 700 codis d’ictus cada any.

Aquest premi, al qual opten més de vuit mil centres registrats de tot el món, és considerat el màxim guardó en relació amb la qualitat dels estàndards europeus d’atenció al pacient amb ictus. Aquests estàndards són certificats per l’European Stroke Organization (ESO) i són fonamentals per oferir una atenció d’excel·lència i garantir el benestar dels pacients. Alguns dels paràmetres que es tenen en compte a l’hora de concedir aquesta distinció són els temps de resposta, activació i trasllat, el preavís a l’hospital, o el trasllat a centres que disposin d’un programa específic d’ictus.

Com detectar un ictus?

La pèrdua de força a la meitat del cos, la pèrdua de la visió d’un ull o la dificultat per parlar i comprendre són els símptomes principals de l’ictus. Davant de qualsevol d’aquests símptomes és important telefonar al 061, que està preparat per atendre convenientment aquests casos i traslladar el pacient a un centre hospitalari.

Què es pot fer per evitar un ictus?

Malgrat que l’ictus es produeix de cop i volta, en la majoria dels casos hi ha uns factors de risc. L’edat, el sexe i els antecedents familiars són factors que no es poden modificar, però n’hi ha d’altres que cal controlar per reduir el risc i prevenir l’ictus. Així, per exemple, convé mantenir una dieta rica i saludable, baixa en sal i en greixos.

Altres consells per prevenir l’ictus són els següents: