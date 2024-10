El Consell de Mallorca és reconegut pel seu compromís amb la transformació digital

El Consell de Mallorca ha estat reconegut en el II Congrés Nacional Sepidualba per ser la primera institució balear que s'ha adherit a la popular plataforma d'administració electrònica, fet que suposa «un exemple de col·laboració interadministrativa i la reutilització de solucions tecnològiques». Sedipualba és una eina pública creada per la Diputació Provincial d'Albacete que s'encarrega de proporcionar una gestió completa del procés administratiu, des del registre d'entrada fins a l'arxivament final.



L'Administració provincial va posar a disposició de les entitats de l'Estat espanyol la possibilitat de fer ús de la seva plataforma i, ara, més de 1.000 administracions públiques i 17 comunitats autònomes s'hi han subscrit per a la gestió dels tràmits. El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha explicat que «Sedipualba suposa un dels projectes de col·laboració més importants del nostre país que fa possible compartir els serveis tecnològics que funcionen entre les institucions». Així mateix, el conseller ha remarcat que «com que és pública, permet reduir la 'bretxa tecnològica' de les administracions més petites i ser eficients de cara a la despesa que pot suposar per als ciutadans».



El conseller Antoni Fuster i el director insular de Modernització, Transparència i Innovació, Josep Cerdà Roscar, han assistit a les jornades de la segona edició del Congrés per «compartir experiències, novetats i coneixements amb companys d'administracions amb inquietuds i models compatibles». El director insular ha subratllat que «la creació d'una plataforma d'aquesta magnitud des del sector públic demostra la capacitat de modernització i d'innovació que hi ha en els equips tècnics».