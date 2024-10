[VÍDEO] El Consell de Mallorca recupera els Joch de Ministrils

El Consell de Mallorca recupera els Joch de Ministrils. Així ho ha anunciat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, aquest dijous: «Es tracta d’una agrupació musical de gran rellevància històrica, que tornarà a actuar en esdeveniments protocol·laris de l'illa després de dècades d'absència».

Aquesta formació, amb arrels que es remunten al segle XVI, va desaparèixer fa més d’una dècada, tot i que el seu llegat havia perdurat en celebracions com la Diada de Mallorca o la colcada de Santa Catalina Tomàs. Concretament, els Ministrils es recuperen i actuaran en aquests esdeveniments destacats i altres tres, com són el Dijous Sant, el Dia de les Illes Balears i la festa de l'Estendard.

Els Ministrils eren un grup d’artistes públics que actuaven en ocasions solemnes, tant a esglésies com en cerimònies civils, utilitzant instruments renaixentistes i barrocs com flautes, cornetes, trompes, baixons i sacabutxos. La seva música es caracteritzava per la riquesa harmònica i tímbrica i contribuïa a mantenir viu el patrimoni musical de l’època​.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat la importància d’aquesta recuperació: «Amb la reintroducció dels ministrils, feim una passa més en la preservació i difusió del nostre ric patrimoni musical. La seva presència en esdeveniments clau permetrà que els mallorquins tornin a gaudir d’una part essencial de la nostra història».

Després de més de dues dècades de treball documental i restauració d'instruments, la reactivació del Joch de Ministrils es farà amb nou músics, amb la intenció de recuperar la seva formació completa de 15 membres per al 2025. A més, el Consell de Mallorca s’ha compromès a la restauració dels instruments originals i la conservació dels vestits de gala dels músics i aarranjaments musicals.

Els Ministrils faran la seva primera reaparició en la colcada de Santa Catalina Tomàs aquest dissabte, 19 d’octubre, marcant així el seu retorn oficial a les cerimònies més importants de l’illa. A més, també oferiran un cicle de concerts didàctics i explicatius al Teatre Principal de Palma per a recuperar i divulgar el patrimoni musical de l’illa.