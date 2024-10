Aprendre català mentre es gaudeix de la cuina de Pep Socies

Aquest dijous Can Alcover ha acollit una nova activitat del projecte 'Tots Plegats' de l'Obra Cultural Balear. Una trentena de persones han participat en l'activitat per aprendre i practicar la llengua catalana que en aquest ocasió estava centrada en la cuina tradicional mallorquina.

'Cuinam amb Pep Socies' era el suggeridor títol d'una classe magistral de cuina impartida per Pep Socies al jardí de Can Alcover i durant la qual el cuiner ha fet mongetes escaldines i ou amb tomàtiga mentre explicava, pas a pas, tot el procés.

Els aprenents han gaudit amb les explicacions de Socies i, per descomptat amb la degustació del resultat.

Tots Plegats

El projecte 'Tots Plegats' és una iniciativa de l’Obra Cultural Balear per promoure l’ús social de la llengua catalana. Així, l’objectiu del projecte és apropar catalanoparlants i no catalanoparlants a activitats que aprofundeixen en diferents aspectes de la llengua, la cultura i els costums propis de les Illes Balears.

Cada any, l’OCB proposa una sèrie d’activitats dins el programa «Tots Plegats» per oferir espais on aprendre i practicar el català, a les quals es poden inscriure les persones interessades, a qui es recomana tenir un nivell bàsic de llengua catalana.

Els interessats a insciure’s a alguna de les activitats proposades, poden fer-ho telefonant al 971 723 299 o enviant un correu electrònic a secretaria@ocb.cat amb el nom complet, telèfon i activitat a la qual es vol inscriure.