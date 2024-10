Reclamen els complements per als docents que han fet la integració A2 a A1

El Sindicat Alternativa Docent denuncia que, una vegada realitzada la integració en el cos de secundària de les especialitats d'FP i dels funcionaris de carrera, alguns complements salarials com els triennis es continuen abonant amb quantitats corresponents als antics cossos, malgrat la integració del docent en el de secundària.

Aquest sindicat ha pogut saber que, en la Junta d'Andalusia, no es realitza aquesta discriminació: es reconverteix el valor econòmic de tots els triennis al de secundària. De la mateixa manera, el Ministeri s'ha posicionat sobre l'experiència prèvia per al concurs de trasllats, i l’última modificació per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal transformen tota l'experiència dels grups A2 prèvia a la integració en A1, i no tan sols des de la data d'integració.

Per tot això, des del sindicat Alternativa reclamen que es procedeixi a l'abonament de tots els complements de carrera professional i triennis de cada docent integrat, fins i tot anteriors a la data d'integració, amb les quantitats que corresponguin a l'actual cos de secundària, i que es procedeixi a l'equiparació total d'aquests docents, així com els interins de les especialitats afectades per la integració, adoptant els canvis normatius que procedeixin per al seu abonament.