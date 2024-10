Invasapp, una aplicació mòbil per a detectar insectes invasors

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) ha desenvolupat Invasapp, una aplicació perquè qualsevol persona pugui notificar possibles deteccions d’insectes invasors des del seu dispositiu mòbil i des de la web del projecte: invasapp.uib.es

L’aplicació mòbil es pot descarregar de franc per a dispositius que funcionen amb Android a l’enllaç següent: play.google.com

A través d’Invasapp, els usuaris podran comunicar als experts de la UIB i de l’IMEDEA (CSIC-UIB) els possibles albiraments mitjançant comentaris i fotografies georeferenciades. Els usuaris, a canvi, obtendran informació sobre la morfologia i el comportament de les espècies invasores amb l’objectiu que coneguin com diferenciar-les de les espècies autòctones de les Illes Balears.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de ciència ciutadana és contribuir a controlar la previsible arribada de 24 espècies potencialment perilloses que en l’actualitat s’expandeixen arreu d’Europa, i seguir l’exemple exitós que va suposar el desenvolupament de Vespapp per fer front a l’expansió de la vespa asiàtica a les Illes Balears.

L'equip que hi ha darrere el projecte d’Invasapp l’integren investigadors del Departament de Biologia de la UIB que varen identificar per primera vegada la presència de la vespa asiàtica a Mallorca, l’any 2015, i que varen contribuir de manera activa a erradicar-la l’any 2020. Des d’aleshores, l’equip s’ha esforçat per detectar nous focus d’aquesta espècie i intentar identificar les possibles vies d’entrada a l’arxipèlag.

Espècies exòtiques, una amenaça potencial

A més de prendre el relleu de Vespapp en la tasca de detecció de la vespa asiàtica, Invasapp posa la mirada en altres 24 espècies invasores d’insectes que poden suposar una amenaça per a les Illes Balears. Són coleòpters com el corc del pebre (Anthonomus eugenii) o l’escarabat asiàtic banyut (Anoplophora glabripennis); dípters, com la mosca de la poma (Rhagoletis pomonella); lepidòpters, com l’eruga del boix (Cydalima perspectalis), o himenòpters, com la vespa europea (Vespa crabro).

Aquestes i altres espècies estan incloses en diferents catàlegs d’espècies invasores i de plagues prioritàries tant de l’Estat com de la Unió Europea, i suposen una amenaça potencial per a la biodiversitat i per l’agricultura, a més de tenir un impacte econòmic important.

Una xarxa de monitoratge

El desenvolupament de l’aplicació Invasapp complementa la xarxa de monitoratge que el projecte STOP Invasores va posar en marxa l’any 2022 i que va permetre detectar per primera vegada la presència de la vespa carnissera a Mallorca.

Les trampes s’ubiquen en ports, aeroports i punts de distribució de productes vegetals d’arreu de les Illes Balears per prevenir l’expansió d’espècies invasores d’insectes. Aquesta iniciativa ha tingut la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, el Centre Forestal de Menut, AENA, LIMIA, l’Autoritat Portuària de Balears i Ports de les Illes Balears, Mercapalma, les empreses Cultivar, Agroilla, Palmafruit i SAO, i els ajuntaments de Calvià, Santa Maria i Manacor.

STOP Invasores

El projecte STOP Invasores és una iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes Balears i l’IMEDEA (CSIC-UIB). El projecte està liderat per la doctora Mar Leza, professora titular del Departament de Biologia i membre del grup de recerca en Investigació del Canvi Global i del grup de recerca en Biodiversitat Balear de la UIB. En formen part la doctora Anna Traveset, professora d’investigació del CSIC a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB); el doctor Miquel Mascaró, professor titular d’Universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica; el doctor Gabriel Cardona, catedràtic d’Universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica; la doctora Sandra Hervías, investigadora postdoctoral de l’IMEDEA (CSIC-UIB); el doctor Cayetano Herrera, investigador col·laborador de la UIB; Gabriel Arbona i Adrián Ventura, personal investigador en formació de la UIB, i Andreu Juan, professor associat del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.