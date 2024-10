[VÍDEO] Rafel Nadal entre el compromís amb la llengua i la mallorquinitat i l'espanyolisme per conveniència (o obligació)

Rafael Nadal i Parera (Manacor, 3 de juny de 1986) ha estat un dels millors tennistes. El millor de la història del tennis sobre terra batuda, tenint en compte el seu percentatge de victòries i quantitat de títols aconseguits sobre aquesta superfície. És un dels millors esportistes de tota la història i una autèntica icona global.

Seguit per milions de fans de tot el Planeta, conegut per més de la meitat de la població mundial i, en la seva millor època, es calculava que cada 10 minuts apareixia en una televisió del món.

Una figura admirada, estimada i cobejada per totes les marques que saben que unir-lo a la seva imatge multiplica el seu impacte. Les empreses han fet coa per poder-lo patrocinar i Nadal ha protagonitzat anuncis de cotxes, bancs, rellotges i productes esportius.

Una icona mundial així, evidentment era anhelada per mirar d'impulsar la 'marca España'.

Més enllà de no rebutjar la bandera espanyola cada vegada que guanyava un torneig i un enviat especial de l'Estat li posava a les mans i de mantenir bones relacions amb la piheria madrilenya, Rafel Nadal, persona amb nul interès per la política, es mantenia allunyat dels intents d'utilització política de la seva figura.

A favor de la llengua i de la mallorquinitat

Cosa ben diferent és que sempre s'ha mostrat favorable a usar la seva imatge per potenciar la llengua pròpia de Mallorca, la llengua catalana i del sentiment de mallorquinitat.

Els dos exemples més evidents són quan el desembre de 2008 es va afegir a la campanya de l'Obra Cultural Balear 'Cafè per la Llengua' i el juny de 2011 va promocionar i participar en el libdub 'Manacor m'agrada' dins la campanya 'Mallorca m'agrada!' promoguda per l'OCB.

Rafel Nadal i el seu tio Toni Nadal es varen unir a la campanya de dinamització de l'ús de la llengua catalana promoguda per l'Obra Cultural Balear (OCB), coneguda com a 'Cafè per la llengua', que va servir per fomentar la participació ciutadana en matèria lingüística.

Uns anys després, el juny de 2011 va fer un vídeo per convidar els manacorins a participar en l'enregistrament del lbdub 'Manacor m'agrada'. I el dia de l'enregistrament, no només hi va ser present, sinó que va protagonitzar el simpàtic començament del vídeo, que va ser enregistrat el 18 de juny de 2011. Amb la participació del tennista Rafel Nadal, dels músics Damià Timoner i Ocults i de més de 1.000 persones de diferents associacions manacorines, entre elles gegants, dimonis, glosadors, balladors, esplais, clubs esportius, entitats culturals i persones a títol individual. Més de mil manacorins que a ritme de la cançó 'Pa amb oli nacional', dels Ocults, amb versions de Damià Timoner i de la Banda de Música de Manacor.

Agencia tributària, 'rojigualda' i monarquia

Curiosament, pocs dies després, el 23 de juny de 2011, la formació abertzale Bildu, arribava al govern de la Diputació de Guipúscoa. A partir d'aquí, es va 'destapar' que algunes de les empreses de Nadal tributaven al País Basc i no a les Balears.

Aquí va començar un dels partits més durs que ha hagut de jugar Nadal. Un partit que es va disputar no a les pistes davant els ulls de tothom, sinó als despatxos foscos i sense espectadors de l'Agència Tributària espanyola. El partit es va saldar sense sancions, però amb el canvi de domicili de les empreses de Nadal des del País Basc a les Balears...

I amb Nadal brandant la bandera espanyola i abraçant la monarquia sempre que els ha calgut.