Mallorca Platja Tour critica la resposta de la Delegació del Govern espanyol sobre l'actuació policial a la concentració del Caló des Moro

La plataforma Mallorca Platja Tour, organitzadora de diverses accions en contra de la massificació turística durant l'estiu, ha criticat a les xarxes socials la declaració que ha donat la Delegació del govern espanyol sobre l'actuació «d'ofici» que va fer la policia en el seu acte més multitudinari, la concentració al Caló des Moro de dia 16 de juny.

La Guàrdia Civil va identificar desset manifestants en aquesta trobada pacífica, lúdica i festiva que va reunir aproximadament tres-cents residents que volien reivindicar el seu dret d'ús de l'espai públic. Mallorca Platja Tour declara que el desplegament policial degué ser premeditat.

Gràcies a @vidalmatas14 hem pogut saber que l’actuació «d’ofici «dels agents que vengueren al Caló des Moro a identificar mallorquins no va ser gaire improvitzada…#OcupemLesNostresPlatges pic.twitter.com/XBQJ3GH6Pd — Mallorca Platja Tour (@MallorcaPlatja) October 14, 2024

Vicenç Vidal, el diputat del grup Sumar Més al Congrés dels Diputats, va demanar: «Es va donar des de la Delegació del govern estatal a les Illes Balears alguna indicació específica a la Guàrdia Civil davant la concentració del Caló des Moro?». A més, també va aprofitar per saber si s'havia fet alguna actuació similar quan la cala està saturada de turistes durant l'estiu.

La resposta de la Delegació del Govern va ser: «La Guàrdia Civil va actuar d'ofici davant del que va constatar com a una concentració no comunicada a l'autoritat competent» i va admetre que «no es té constància que la Guàrdia Civil hagi realitzat cap classe d'operatiu al respecte [per la saturació turística]».

Per la resposta que dona la Delegació del Govern es pot concloure que el desplegament policial de vuit agents de la Guàrdia Civil espanyola, quatre policies locals i dos agents infiltrats entre els manifestants no va ser gens improvisat.