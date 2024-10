Assetgen una alumna de l'IES Ramon Llull per demanar rebre les classes en català

Una alumna de l'IES Ramon Llull ha denunciat que alguns companys de classe l'assetgen des de fa setmanes perquè a l'inici del curs va votar fer les classes en català. Segons informa l'ARA Balears, la professora que imparteix Formació i Orientació Laboral (FOL) en el grau de Formació Professional d'Integració Social de l'institut públic va demanar als alumnes en quin idioma volien que s'impartís l'assignatura.

L'alumna fou l'única que va votar en català i va argumentar que és l'idioma vehicular del centre i amb el qual es sent més còmoda. Aleshores, diversos companys la recriminaren, però la discriminació lingüística continuà a través de les xarxes socials.

Un dels companys va escriure a l'estudiant a través de WhatsApp i li va retreure la seva votació. Alguns dels missatges que va rebre són: «Em sembla de molt mala companya el que vares fer perquè hi ha persones que tenen dificultat amb el mallorquí, ningú té problema a fer-ho en castellà, excepte tu. Em sembla que les teves maneres foren inadequades i digueres comentaris que esper no tornar a escoltar». «Les teves companyes demanaren en castellà, ja que, com comprendràs, potser no els surt del cony treure's el B2 o no volen treballar aquí», continua. «No ens demanis que ens posem al teu lloc, jo estic integrada i no parl mallorquí», entre altres comentaris.