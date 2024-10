La UIB serà l'escenari d'un debat acadèmic sobre ideologies lingüístiques i actituds envers les llengües

Els dies 17, 18 i 19 d’octubre, la Universitat de les Illes Balears (UIB) acollirà l’International Symposium on Language Ideologies and Attitudes (IDEOLING) a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Aquest esdeveniment acadèmic està dedicat a l'exploració i discussió de les ideologies lingüístiques i les actituds envers les llengües, i destaca perquè és un dels primers congressos internacionals centrats exclusivament en aquest camp d'estudi.

El simposi l’organitzen especialistes en l’estudi de la llengua en societat, membres del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, juntament amb investigadors d’altres universitats internacionals. A més, el comitè organitzador col·labora estretament amb el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) i rep el suport tècnic d’UIBCongrés.

Inauguració

L'acte d'inauguració es farà el dimarts 17 d'octubre, a les 9 hores, a la sala d'actes de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, del campus universitari. Hi intervindran el vicerector de Política Científica i Investigació, doctor Víctor Homar; la subdirectora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i investigadora principal del GRESIB, doctora Maria del Mar Vanrell; i la vicedegana de la Facultat d'Educació, doctora Carme Pinya.

L'objectiu principal del congrés és oferir un espai de debat per abordar els conceptes d'ideologia i actitud lingüístiques, des d'una perspectiva teòrica i epistemològica fins a una perspectiva aplicada, i centrar-se en l'estudi concret de les creences i comportaments relacionats amb el fet lingüístic.

El programa inclou dues conferències plenàries: la primera, a càrrec de la professora Laura Villa, titulada 'Language ideologies during Franco’s Spain', i la segona, de la professora Ruth Kircher, amb el títol 'The role of language attitudes in minority language revitalisation: Insights from new speakers of Frisian'. A més, s’han programat més de 90 comunicacions orals i una vintena de pòsters, amb una assistència esperada de més de 100 congressistes d'universitats d'Europa, Amèrica i Àsia.

El simposi ofereix un ventall ampli de temàtiques relacionades amb les ideologies i actituds lingüístiques que permeten que els participants aprofundeixin en les recerques més actuals del camp i coneguin nous estudis en àmbits afins. L’esdeveniment vol esdevenir un punt de trobada per a especialistes d'arreu del món, afavorir l'intercanvi de projectes i la creació de noves xarxes de col·laboració.