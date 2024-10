Menys de 100 espanyolistes es manifesten a Palma al crit de «¡Viva la Hispanidad!»

Els ultraespanyolistes tornen a punxar. Menys de 100 persones han sortit aquest dissabte, 12 d'octubre, als carrers de Palma per a «reivindicar i celebrar el Dia de la Hispanitat» així com «l'orgull de sentir-se mallorquins, balears i espanyols», i també «per a denunciar tot el que està fent el Govern d'Espanya, que va en contra de la Constitució i la Hispanitat».



Així s'ha manifestat el president de Foro Baleares, l'ultraespanyolista Cosme Brull, en declaracions als mitjans de comunicació, en les quals ha acusat el Govern espanyol de «vendre Espanya a les comunitats autònomes de Catalunya i el País Basc» i fer-ho a més, ha continuat, «per set vots». Enfront d'això, Brull ha reclamat «una Espanya de lliures i iguals» on «cap Comunitat estigui per sobre de les altres» perquè, ha emfatitzat, «totes són igual d'importants».



En aquest sentit, el dirigent ultra ha celebrat que el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, hagi acudit aquest dissabte a la Desfilada militar organitzada amb motiu del Dia de la Hispanitat, a Madrid, després de 14 anys d'absències de presidents catalans en aquest acte.



La manifestació de Palma ha estat convocada per Foro Baleares Sociedad Civil Balear, Hermandad Nacional Monárquica de España, Convivencia Balear, Federació de Veïnats de la Ciutat de Palma, Concordia Real Española, Foro España Cívica i Foro España.



La mobilització ha començat a les 12.00 hores a la plaça del Tub de Palma i ha transcorregut per la Rambla, plaça Mercat, Carrer Unió, Passeig del Born i plaça de la Reina, on ha finalitzat.



En l'acte d'aquest dissabte han participat representants polítics de PP i Vox. Entre altres, han estat presents la portaveu 'popular' en el Consell, Núria Riera, i els regidors del PP a l'Ajuntament de Palma Lourdes Roca i Llorenç Bauzá. També, la portaveu de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, el portaveu i el portaveu adjunt d'aquesta formació en el Consell, Toni Gili i David Gil, respectivament, i el líder del partit a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll.



Durant la marxa, han sonat cançons com 'Soy Español' de José Manuel Soto, 'Llibertad sin ira', de Jarcha, i 'Caminante no hay camino', de Joan Manuel Serrat. També s'han sentit crits de «Sánchez a presó» i «No ens enganyen, Catalunya és Espanya» per part dels manifestants, que lluïen nombroses banderes espanyoles.



La manifestació ha finalitzat al voltant de les 13.15 hores a la plaça de la Reina amb la lectura d'un manifest, que ha estat llegit per alguns dels representants de les entitats ultres convocants. L'himne espanyol ha posat la cirereta a la trobada ultra.