Denuncien l’impacte de la indústria de l’aviació privada a Mallorca i la complicitat del Govern

La Plataforma contra ampliació de l’aeroport de Palma ha denunciat aquest divendres l’impacte de la indústria de l’aviació privada a Mallorca i la complicitat del Govern en la promoció i foment d’aquesta indústria.

Greenpeace va publicar a principis d’octubre un informe sobre l’impacte dels jets privats a Europa. En ell cal destacar els aeroports de Palma i Eivissa amb més tràfics de jets privats. Només l’any 2024, de gener a setembre ambdós inclosos, hi ha acumulat un trànsit de 12.392 jets privats arribats a Palma i 10.865 a Eivissa que continuen sent els aeroports de l’Estat amb més trànsit de jets privats per davant Madrid amb 10.800 i Màlaga 9.925.

Segons dades de l’informe, un vol privat emet de mitjana 4,46 Tones de CO2. Això suposaria només fins a setembre de 2024 un total de 55.268,32 Tones de CO2 a Palma i 48.457,9 Tones de CO2 en el cas d'Eivissa. Per tant, un total de 103.726,22 Tones de CO2. Cosa que suposaria, tenint en compte l’informe (que un ciutadà europeu contamina 5,37 T CO2 /any, la contaminació equivalent a 19.315 ciutadans de les Balears durant un any, més que tota la població de Felanitx (18.5923).

«Les autoritats de les Balears en són directament responsables», assenyalen. A través de l’AETIB (Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears), es dona suport i es col·labora amb l’empresa Essentially Mallorca, responsable de promocionar l’illa com destí de luxe i oferir serveis turístics com els jets privats. A més Essentially Mallorca promocionarà el turisme de luxe a noves destinacions com els Estats Units, Mèxic, Brasil o el mercat asiàtic.

«És necessari un canvi de rumb, que els polítics deixin d’invertir diners públics en sectors com la indústria privada que contribueix a la crisi climàtica i que fomenta un model econòmic elitista de gran impacte social que no té cap repercussió positiva sobre les Illes Balears», han conclòs.