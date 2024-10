Més de 500 persones reivindiquen el dret a l'habitatge durant el Dia Mundial de la Salut Mental

Més de mig miler de persones han participat en la jornada festiva i reivindicativa organitzada per la Federació de Salut Mental de Mallorca en commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, celebrat sota el lema 'Habitatge per la salut mental'. L'acte ha estat una oportunitat per a professionals, participants i entitats de defensar els drets del col·lectiu i destacar la urgència d'obtenir accés a un habitatge digne per a aquells que conviuen amb trastorns de salut mental.

La Federació ha reclamat mesures com la creació de serveis d'habitatges compartits i el reforç del servei d'habitatge supervisat. "Som conscients dels problemes que té la població general per accedir a aquest dret, però l'estigma tanca portes", han expressat. Malgrat els esforços fets fins ara, com la posada en marxa d'un servei d'habitatge supervisat que actualment assisteix una cinquantena de persones, 260 persones romanen en llista d'espera per accedir a aquests serveis.

A la jornada han assistit representants de les administracions, incloent-hi la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, i el batle de l'Ajuntament de Pollença, Martí March. L'acte ha comptat amb diverses activitats, inclosos música i monòlegs, per tal de conscienciar sobre la importància de l'habitatge com a pilar essencial de l'Estat del Benestar.

La Federació de Salut Mental de Mallorca agrupa diverses entitats dedicades a millorar la vida de les persones amb trastorns mentals, i l'any passat, prop de 1.600 persones van rebre suport a través dels seus serveis.