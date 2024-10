Detectat un brot d'hepatitis A en persones relacionades amb una escoleta de Santa Eulària d'Eivissa

La Conselleria de Salut ha detectat un brot d'hepatitis A a la localitat de Santa Eulària d'Eivissa en el qual, de moment, hi hauria un total de 16 persones diagnosticades.

Deu dels casos són adults joves i els sis restants nins escolaritzats en una escoleta d'educació infantil en la zona de Santa Eulària o en els primers cursos d'Educació Primària de col·legis del municipi. Tots els adults contagiats tenen qualque tipus de relació amb els menors afectats.

La direcció general de Salut Pública ja ha començat la vacunació dels alumnes de les aules afectades dels centres educatius, així com dels adults que conviuen amb ells i del professorat sempre que totes aquestes persones no estiguessin vacunades anteriorment contra el virus de l'hepatitis A, tal com marca el Protocol de Vigilància de l'Hepatitis A.

Segons ha informat el Govern, s'ha vacunat més d'una trentena de persones i en els pròxims dies es continuarà la vacunació dels contactes estrets.

Les primeres investigacions apunten a una relació epidemiològica materno-filial en alguns dels casos i a una possible transmissió per contacte estret entre els menors afectats ja que tots assistirien o tendrien vincles amb dos centres educatius de la localitat.

Aquestes possibles relacions epidemiològiques són comunes en tots els casos detectats fins al moment tant en menors com en adults.

Després de les primeres notificacions, la direcció general de Salut Pública ha contactat amb els centres educatius on s'han registrat els casos infantils perquè adoptessin les mesures pertinents amb la finalitat d'evitar la possibilitat de nous contagis, especialment entre les persones més vulnerables davant l'hepatitis A.

Entre d'altres mesures, Salut Pública ha instat els centres educatius a extremar les mesures higièniques especialment en els banys i els menjadors. També ha instat els serveis de prevenció laboral de les escoles al fet que realitzin valoracions individuals dels treballadors relacionats amb els casos.

Així mateix, s'ha enviat una alerta epidemiològica a tots els centres sanitaris d'Eivissa, tant públics com privats, perquè estiguin alerta i notifiquin amb urgència qualsevol nou diagnòstic, una alerta que també s'ha traslladat als laboratoris de l'illa perquè notifiquin amb celeritat qualsevol cas que hagin diagnosticat des de principis d'any i a partir d'ara.