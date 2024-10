L’IMAS organitza sessions informatives obertes sobre acolliment familiar

Què és l’acolliment familiar, quins són els requisits per ser família acollidora o quines són les passes per a formalitzar un acolliment. Professionals de la Secció d’Acolliments Familiars de l’IMAS resoldran de manera inicial, directa i presencial a aquests i altres dubtes relacionats amb l’acolliment familiar cada segon dilluns de mes. Aquestes sessions informatives, que arranquen el pròxim 14 d’octubre, estaran obertes a qualsevol persona que estigui interessada a oferir-se com a acollidora. Es faran a la sala d’actes ubicada a la seu central que l’IMAS té a Palma a les 13 hores.

A més de respondre les possibles qüestions que se plantegin, durant aquestes sessions es donarà una informació inicial sobre els diferents programes d’acolliment familiar que hi ha, la tipologia d’infants susceptibles de ser acollits, així com l’itinerari que segueixen tots els oferiments per ser família acollidora. Per a assistir no és necessària fer una inscripció prèvia tot i que s’ha habilitat el telèfon 971 014 311 i un formulari de contacte, que està operatiu a la web imasmallorca.net, per sol·licitar-ne més informació al respecte.

A dia d’avui, 487 infants viuen amb 440 famílies acollidores a Mallorca. El passat mes de maig l’IMAS, que és l’organisme encarregat de gestionar, potenciar i supervisar els acolliments dels nins, nines i adolescents amb mesura de protecció a l’illa, va iniciar la campanya 'Créixer en Família'. Des d’aleshores 105 famílies s’han interessat en formar part d’algun dels programes d’acolliment familiar i obrir ca seva a algun dels 525 nins i nines que es troben en acolliment residencial a centres.

Les sessions informatives són la passa prèvia a la presentació de sol·licitud d’acolliment. Aquesta se pot fer de manera presencial, a la seu central de l’IMAS, o telemàtica, a través del registre electrònic. La següent fase del procés d’acolliment és una formació més específica, un requeriment obligatori a on les famílies que ja han formalitzat la sol·licitud i professionals de diferents àmbits tracten els aspectes humans, administratius i tècnics de l’acolliment.

Una quinzena de famílies començaran aquest curs per a ser família acollidora el pròxim 21 d’octubre, i de cara a l’any 2025, l’IMAS ha incrementat fins a quatre la freqüència d’aquestes formacions, que es duran a terme el mes de febrer, maig, setembre i novembre. Una vegada superada aquesta fase, es duu a terme la valoració i, posteriorment, la convivència. Durant tot el procés de convivència la família compta amb l’acompanyament, suport i disponibilitat dels professionals de la Secció d’Acolliments Familiars de l’IMAS, que responen a les necessitats que van sorgint.

A més, la institució insular organitza activitats, tallers i espais de trobada a on els infants i les famílies acollidores comparteixen experiències sobre l’acolliment, se’ls hi faciliten eines i consells per anar superant els reptes que els planteja el dia a dia.