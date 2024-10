Ja hi ha un total de 78 focus confirmats de llengua blava a les Balears

La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, ha actualitzat les dades de l'afectació de la malaltia de la llengua blava a les Illes Balears: actualment hi ha 78 focus del serotip 8 detectats en tot l'arxipèlag (71 a Mallorca i 7 a Menorca), tot i que manca rebre els resultats d'altres mostres preses la setmana passada en altres finques de les Illes Balears.

En el cas de Mallorca, les explotacions afectades per la malaltia es troben en els municipis de Sóller (9 focus), Deià (8), Pollença i Alaró (7), Fornalutx i Bunyola (6), Campanet i Estellencs (5), Valldemossa, Escorca i Calvià (3), Esporles i Palma (2) i Felanitx, Andratx, Marratxí, Puigpunyent i Santa Margalida (1). A més, hi ha altres possibles casos, pendents de conèixer els resultats de les mostres, en els municipis de Binissalem i Lloseta. Quant a Menorca, hi ha dos casos sospitosos a Ciutadella de Menorca i es confirmen els tres focus declarats a Ferreries i al Migjorn Gran, a més del ja registrat al Mercadal. A Eivissa s'està en espera de conèixer els resultats de les mostres enviades.

Vacunes

El director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, ha confirmat ja el tancament del contracte de subministrament de 500.000 dosis amb Syva, un dels dos laboratoris a Espanya autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament per produir i comercialitzar la vacuna de la llengua blava. El lliurament està previst per a principis de desembre. «La Direcció General treballem des del primer minut en coordinació amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a aconseguir vacunes. Puc assegurar que hem explorat totes les vies i oportunitats». «La vacuna que hem comprat és d'una sola dosi en oví, i és efectiva per al serotip 8 ―l'actual i més agressiu―, però també per al serotip 4, la qual cosa reforçarà més la immunitat del bestiar», ha explicat.

Fernández ha volgut aclarir al sector que hi ha altres vacunes disponibles en altres països de la Unió Europea, però que no disposen de l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament, amb la qual cosa «no es poden adquirir ni administrar perquè no compleixen els requisits ni garanteixen la seguretat dels animals».

Finalment, la Direcció General vol recordar que mentre no pugui començar la campanya de vacunació, s'han de mantenir les mesures per evitar una propagació major de la malaltia. Les mesures estan regulades en un protocol que indica les normes per al moviment de bestiar tant a l'interior com a l'exterior de les Illes Balears, i també l'obligació de desinfectar i desinsectar els animals, entre d’altres. A més, fins a una altra ordre, respecte de les fires, certàmens i altres mostres ramaderes, no s'autoritzen els moviments d'espècies sensibles amb destinació a activitats d'oci o similars dins del període d’estacionalització. Fora dels períodes de estacionalització, es valora cada cas.

Fernando Fernández recorda que aquesta alerta sanitària no té cap incidència sobre la salut pública, ja que la llengua blava és una malaltia vírica que només afecta els remugants.