Obert el termini per inscriure’s als cursos d’expert universitari en coeducació i d’intervenció en violències sexuals

L’Institut Balear de la Dona (IBDona) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han obert el termini d’inscripció de dos cursos d’expert universitari per obtenir els títols propis d’especialista en Intervenció interdisciplinària en violències sexuals i el d’especialista en Coeducació. Els dos cursos començaran el mes de novembre i acabaran el 2025, compten amb 30 ETCS cada un i un import de matrícula de 300 euros gràcies a la col·laboració de l'IBDona.

La segona edició del curs d’Especialista Universitari en Intervenció Interdisciplinària en Violències Sexuals es durà a terme de l’11 de novembre al 29 de maig de 2025. La matrícula romandrà oberta fins al 4 de novembre. Pretén «especialitzar i reforçar els professionals de diversos àmbits que tenen la responsabilitat i el deure d'intervenir davant denúncies de violències sexuals». Ofereix així mateix una formació específica segons els cinc àmbits professionals d'intervenció directa involucrats en els casos de violència sexual: el dels serveis socials, la seguretat, el sanitari, el jurídic i el psicològic.

El curs d’Especialista Universitari en Coeducació està adreçat a professorat d'ensenyament no universitari i té l’objectiu de transmetre les eines i les estratègies per a la transformació dels centres educatius en escoles coeducadores. La coeducació és un model educatiu integral que té per objectiu l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, ensenyant i aplicant el respecte a les diferències i la diversitat. Aquest curs, del qual se’n celebra la quarta edició, començarà dia 18 de novembre i acabarà el 20 de juny de 2025. La matrícula romandrà oberta fins a l’11 de novembre.