Joves de les Balears, Catalunya i Occitània apleguen més de 200 quilos de residus en una hora recollits d’entorns naturals protegits

L’Euroregió Pirineus Mediterrània ha impulsat, per quart any consecutiu, diverses accions de recollida de residus en entorns naturals protegits. Les accions s’han realitzat aquest divendres 4 d’octubre a la Gola del Ter, al Parc natural del Montgrí, a Torroella de Montgrí; a la platja d’Es Grau, al Parc natural de S’Albufera des Grau, Menorca; i a la desembocadura de l’Orb, Domaine des Orpellières, a la regió d’Occitània.

Tres actes que, sota el nom «Let’s Clean Up Europe» (LCUE), se sumen a altres accions i iniciatives de sensibilització sobre residus a tota la Unió Europea, i té com a objectiu ajudar a conscienciar sobre els efectes de la contaminació, i més particularment de fer participar la joventut en la reducció d’aquests residus. És per això que enguany LCUE ha unit forces amb Youth for Green ERF, un projecte europeu liderat per l’Euroregió i que busca difondre als joves adults les polítiques comunitàries en matèria de medi ambient, especialment el Pacte Verd.

200 quilos de residus en una hora

Aquesta quarta edició de la matinal de neteja simultània en tres espais naturals costaners protegits ha permès no solament la recollida de molts residus plàstics, de pesca, burilles, vidres i altres, amb un total de 200 quilos en una hora, sinó també la conscienciació sobre les llargues distàncies que els residus poden recórrer a través de rius o de la mar per arribar fins a paratges naturals a priori allunyats de tota activitat humana.

Acció a la platja d’Es Grau

A la Platja d’Es Grau, Parc natural de S’Albufera des Grau, Menorca (Illes Balears) l’acció de neteja ha comptat amb 50 participants, principalment alumnes del Col·legi Sant Josep de Maó, que han recollit 25 quilos de residus. Una acció en què va participar el secretari general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier Bernard-Sans, qui ha explicat que accions com aquestes han de sevir «perquè els joves vegin la Mediterrània com un bé seu que cal protegir». A l’acte han participat Héctor Ponts, alcalde de Maó; Simón Gornés, conseller de Medi Ambient de Menorca; Marta Cano, gerent de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior; David Martínez, director del Parc; Gabriel Bardi, cap de servei Qualitat i Educació Ambiental del Govern; i Jorge Moreno, Cap de Departament d’Espais naturals del Govern.

Acció a la Gola de Ter

A la Gola del Ter, Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Catalunya) la jornada de neteja ha comptat amb 80 participants, principalment alumnes de l’escola Guillem de Montgrí de Torroella, que han recollir 10 quilos de residus. A l’acte han participat Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, Ramon Alturo, director del Parc i d’Alfred Vara, Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels Residus de l’Agència de Residus de Catalunya.

Acció a la desembocadura de l’Orb

A la regió d’Occitània, la jornada de Let’s Clean Europa s’ha fet a la desembocadura de l’Orb, Domaine des Orpellières (Occitània), han participat 120 persones, principalment alumnes del Collège Marcel Pagnol de Sérignan i de l’Ecole Jules Verne de Valras, que han recollit 165 quilos de residus. A la jornada han assistit Cédric Cordier, Director de Maison de ma Région Occitanie dans l’Hérault i Claire Sarda Vergès, directora d’Europe Direct Pyrénées.

Agenda 2030

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània és un projecte polític de cooperació territorial transfronterera nascut el 2004. L’Euroregió està formada pel govern de les Illes Balears, la Regió d’Occitània i la Generalitat de Catalunya, que assumeix actualment la presidència de torn de l’organisme. Accions com aquestes recollides de residus de platges protegides responen a la implementació dels objectius per al 2030, pel que fa a la protecció i restauració de l’entorn natural per a un futur resilient compartit per aquests territoris.