Les Balears són el territori de l'Estat amb menys absentisme i més sinistralitat laboral

La taxa d'absentisme a les Balears per al segon trimestre del 2024 ha baixat fins al 5,17%, la més baixa de l'Estat espanyol, però ha augmentat la sinistralitat laboral amb una incidència de 316 accidentats per cada 100.000 treballadors, la regió amb la taxa més alta, segons el centre d'estudis i la divulgació de The Adecco Group.

Així es desprèn de l'informe trimestral sobre l'absentisme, la sinistralitat laboral i les malalties professionals publicat aquest dilluns, que detalla que l'arxipèlag balear continua comptant amb la taxa d'absentisme més baixa, després d'experimentar una caiguda d'1,73 punts percentuals des del trimestre anterior.

Pel que fa a la comparació interanual, la caiguda és d'una dècima. Pel que fa a l'absentisme per incapacitat temporal, a les Balears és del 4%, retrocedint així 1,3 punts respecte al trimestre anterior i una dècima en comparació del mateix període de l'any passat.

Per sectors, la taxa d'absentisme per a la indústria és del 5,1%, del 5,3% per als serveis i del 4,5% per a la construcció. A serveis i indústria la taxa balear és també la més baixa de l'Estat.

Pel que fa a les xifres de sinistralitat laboral el segon trimestre d'aquest any, la comunitat autònoma més afectada és les Balears amb una incidència de 316 incidents, amb un augment del 27% intertrimestral i del 22% interanual.

Posant el focus en la incidència d'accidents in itinere, la regió més afectada és de nou l'arxipèlag balear amb 56 (+56% intertrimestral i +19% interanual).