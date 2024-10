Centenars de persones es reuneixen a Pollença per celebrar haver conegut Joan Crespí

Unes 300 persones es varen trobar aquest dissabte a la plaça de les Monnares de Pollença per retre homenatge i celebrar haver conegut Joan Crespí Salas, mestre, activista per la llengua, la cultura i el territori i militant del PSI, PSM i MÉS per Mallorca.

L'acte va ser encetat i acomiadat pel fill de Joan Crespí i va consistir en un aplec d'intervencions parlades, glosades o musicades, per parlar de les diferents facetes de Crespí.

Destacaren el seu compromís amb la defensa dels camins públics, el seu compromès amb l'Obra Cultural Balear, el seu mestratge com a mestre de diverses generacions d'alumnes i la seva militància a MÉS per Mallorca que se remuntava als temps primer del PSI i després del PSM, tal i com va recordar el Coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia, qui també havia estat alumne de Crespí.

Joan Crespí va ser un referent, molt conegut entre les diferents plataformes i grups ecologistes de Mallorca, amb les quals compartia el seu amor pel senderisme i la lluita contra el tancament de camins públics. Una dedicació que va tenir el seu punt culminant amb la denúncia del tancament de la barrera d'accés a Ternelles per part d'una multitud.

Docent jubilat, Joan Crespí continuava sent molt actiu, fins que fa un mes va patir un greu accident a causa del qual va haver de ser ingressat a l'UCI, i de les seqüeles de la qual lamentablement no es va poder recuperar.