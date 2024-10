Com valorau la proposta del Govern de construir una línia de tren fins a Llucmajor?

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentat aquesta setmana el projecte del nou tren que ha d'unir Palma amb Llucmajor i que comptarà amb una inversió aproximada de 690 milions d'euros i que podria estar llest l'any 2032.



La nova infraestructura partirà de l'estació Son Costa-Son Fortesa i unirà la capital balear amb Llucmajor en 28 minuts passant per Son Oliva, Son Fortesa, Can Capes, Son Gotleu, Es Coll d'en Rabassa, l'aeroport, el polígon de Son Oms, Es Pil·larí, Bellavista, Ses Cadenes, S'Arenal i el polígon de Son Noguera abans d'arribar a Llucmajor.



Prohens ha presentat el projecte de la nova línia de tren, l'estudi informatiu del qual s'aprovarà en els pròxims dies per a iniciar la seva exposició pública, després d'haver treballat en consens amb els ajuntaments de Palma i Llucmajor.



La nova línia tindrà una longitud total de 27,45 quilòmetres, dels quals 7,3 aniran soterrats i 20,15 a cel obert. El projecte contempla un primer tram soterrat de 2,3 quilòmetres entre l'actual estació de Son Costa i Son Güells, on sortiria a la superfície per a completar un recorregut d'uns 5 quilòmetres fins a tornar a soterrar-se en un nou tram entre la zona de Mercapalma i Son Oms, passant per Son Sant Joan, per a després continuar en superfície fins a Llucmajor.



Quant als terminis, una vegada aprovat inicialment l'estudi informatiu en els pròxims dies, sortirà a exposició pública durant un període de 45 dies. Entre les fites més destacades, es preveu que en 2025 s'adjudiqui la redacció dels projectes (bàsic i d'obres); per a 2026, l'aprovació del projecte bàsic, amb un nou període d'informació pública, i la declaració d'impacte ambiental; per a 2027, la licitació i adjudicació de les obres, i per a 2028, l'inici de les obres, les quals es preveu que durin quatre anys, amb una finalització estimada per a 2032.



«Parlem d'un projecte clau per a la mobilitat de Mallorca, una aposta pel transport públic, per a oferir alternatives al vehicle privat que permetin descongestionar la xarxa viària i els accessos a Palma, un projecte amb el qual recuperem l'aposta per la inversió ferroviària a les nostres illes», ha afirmat la presidenta.



Amb tot, molts sectors socials han acollit el projecte amb escepticisme i han considerat que la proposta és només una mesura «efectista» que no aposta veritablement pel transport públic.



En aquest sentit, la Plataforma Tren de Llevant ha assegurat que «ens alegram que el tren de Llucmajor sia una realitat l'any 2032, si tot va bé, i sols ens costi 690 milions. Menys de 90 milions anuals. Llàstima que el Govern no sia capaç de fer dues coses al mateix temps, quan el tren de Llevant sols costaria 80 milions, 10 milions/any a vuit anys i 20 en quatre, ja que gran part de l'obra està feta».



Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors la seva opinió sobre el projecte de construcció del tren de Llucmajor. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:



-És una proposta efectista que només cerca titulars.



-El projecte permetrà ampliar l'oferta de transport públic.