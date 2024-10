FAPA Mallorca lamenta no haver pogut participar en l'elaboració del projecte de llei de conciliació del Govern

FAPA Mallorca ha lamentat aquest divendres no haver pogut participar en l'elaboració del projecte de llei de mesures dirigides a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les Balears, que ha estat aprovat aquest divendres en Consell de Govern.



FAPA Mallorca ha reivindicat que les dificultats per a la conciliació és tema «capital» per a aquesta entitat, com a representant majoritària de les famílies d'alumnes de l'illa.



De fet, ha assenyalat l'entitat, així s'ha manifestat en multitud d'ocasions i, per això, ha afegit, es va sol·licitar a la presidenta de l'anterior Govern, Francina Armengol (PSIB), l'impuls de mesures que van acabar amb la redacció de l'anterior Pla de Conciliació.



La tramitació del projecte de llei de conciliació, aprovat pel Govern, ha comptat, segons declaracions de la presidenta, Marga Prohens (PP), de les quals s'ha fet ressò FAPA Mallorca, amb el consens de la Taula de Diàleg Social, però, ha recordat l'entitat, les famílies no estan representades en aquesta i «no s'ha comptat amb les principals organitzacions representants».



En aquest sentit, FAPA Mallorca ha apuntat que el 30 de juliol de 2024, en conèixer la tramitació de l'avantprojecte, les federacions d'associacions de famílies d'Eivissa, Mallorca i Menorca es van posar en contacte amb el gabinet de la presidenta del Govern per a demanar participar en l'elaboració d'aquest, de la mateixa manera que s'havia fet amb altres col·lectius i entitats socials. «Per desgràcia, no vàrem rebre cap resposta a la nostra demanda», s'ha queixat.



Per això, l'entitat s'ha preguntat «de quin tipus de consens parla el Govern?» quan, li ha retret, «no ha comptat amb les famílies amb fills en edat escolar» que, ha conclòs FAPA Mallorca, són «una de les principals afectades per les històriques dificultats de conciliació familiar».