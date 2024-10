El Govern deixa clar que no aposta pel decreixement turístic mentre les Balears moren d'èxit

El Govern ha remarcat aquest divendres que no aposta pel decreixement turístic malgrat que la presidenta, Marga Prohens, va reconèixer el passat mes de maig que les Balears «han arribat al seu límit» i que «no es pot créixer més». No obstant això, seran els grups de treball de la Mesa per al pacte per la sostenibilitat qui decidiran la concreció de les mesures contra la «congestió» turística.

Així ho ha assenyalat aquest divendres el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, després de ser demanat per la possibilitat d'incloure al proper decret llei anunciat per la presidenta del Govern, Marga Prohens, la no renovació de les llicències de lloguer turístic.

«El Govern és partidari de debatre les coses als grups de treball corresponents, de concretar les mesures que va anunciar la presidenta», ha dit. Segons Costa, les iniciatives impulsades per Prohens són «clares en el plantejament» però requereixen una concreció que «decidiran els grups de treball de la taula».

En aquesta línia, ha insistit que el Govern no és partidari del decreixement en places legals sinó de «combatre amb fermesa l'oferta turística il·legal i l'intrusisme en general».