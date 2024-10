Plataforma pel Tren de Llevant sobre el projecte de tren de Llucmajor: «Fa més de 26 anys que esperam i en sabem molt d'incompliments polítics»

La Plataforma pel Tren de Llevant ha mostrat públicament la seva alegria perquè «el tren torni a formar part de la política de mobilitat de les Illes i que es comenci a desenvolupar i a donar compliment al Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears».

També afirmen que «ens n'alegram que es prioritzi el tren de Llucmajor, que segons el Govern té 7,5 milions d'usuaris potencials. Palma com a gran capital prioritza totes les inversions en infraestructures, però els usuaris dels indrets més allunyats de les grans infraestructures (hospitals, UIB...) alguna vegada se'ns ha d'atendre per deixar de ser ciutadans de segona».

Igualment diuen estar contents perquè «el tren de Llucmajor no sia un PowerPoint», però adverteixen que «alguna vegada el Govern ha d'atendre l'equilibri territorial i compensar amb infraestructures aquells que necessitam més temps per accedir a serveis bàsics localitzats a Palma».

També diuen que «els turistes del Llevant tampoc entenen la manca de transport públic que tenim a la zona. Per exemple, ara com ara, Capdepera no disposa d'una línia directa cap a Palma i qualsevol desplaçament, si no hi ha incidències supera les dues hores».

Afirmen també que «Ens alegram de l'anunci del tren a Llucmajor i volem fer una advertència a la gent de Llucmajor i la comarca de Migjorn: no us faceu massa il·lusions. Nosaltres fa més de vint-i-sis anys que esperam i sabem molt d'incompliments polítics».

«Ens alegram que el tren de Llucmajor sia una realitat l'any 2032, si tot va bé, i sols ens costi 690 milions. Menys de 90 milions anuals. Llàstima que el Govern no sia capaç de fer dues coses al mateix temps (acudit fàcil) quan el tren de Llevant sols costaria 80 milions, 10 milions/any a vuit anys i 20 en quatre, ja que gran part de l'obra està feta».

Conclouen que «evidentment, el Llevant som el darrer mot del Credo, però ens alegram de la posada en marxa del tren de Llucmajor-Campos».