[VÍDEO] El doctor de la UIB Antoni Bauzà Riera és el quart investigador jove amb més impacte de l'Estat

El doctor Antoni Bauzà Riera, professor titular del Departament de Química i membre del grup de recerca en Química Supramolecular (SUPRAMOL) de la Universitat de les Illes Balears, ha estat reconegut per tercer any consecutiu amb el guardó Rising Star of Science Award, que el rànquing mundial d’investigadors Research.com atorga als investigadors joves que destaquen per l’impacte de les seves publicacions científiques.

Segons les dades recollides per Research.com, el doctor Antoni Bauzà ocupa la quarta posició en el rànquing Best Rising Stars of Science in Spain 2024 Ranking, amb un índex H de 54 i 368 publicacions. En l’àmbit mundial, el doctor Bauzà ocupa la posició 279 entre els investigadors emergents més destacats.

Antoni Bauzà Riera es va llicenciar en Química a la Universitat de les Illes Balears (2011) i s’hi va doctorar l’any 2017. Ha fet estades en centres de recerca internacionals com la Universitat de Florida (Estats Units) i la Universitat de Porto (Portugal). Va entrar com a docent a la UIB l’any 2019, i des d’aleshores ha impartit docència als graus de Química, Bioquímica i Biologia, i al Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química de la UIB.

La seva activitat investigadora s’ha centrat especialment en l’ús d’eines computacionals dins l’àmbit de la química supramolecular, on les interaccions no covalents són clau per comprendre des de l’organització de les molècules a un sòlid cristal·lí, fins al funcionament de sistemes biològics com els enzims.