Aprovada la proposta de MÉS per Mallorca al Parlament per al retorn dels Bous de Costitx i de la Cimera del Rei Martí a l’illa

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat la proposició no de llei de MÉS per Mallorca per al retorn a les Illes Balears del patrimoni arqueològic i històric que es troben fora. La iniciativa de MÉS aprovada aquest dijous per la cambra reclama el retorn dels Bous de Costitx i de la Cimera del Rei Martí a l'illa de Mallorca i alhora que el Govern desenvolupi una política activa per al retorn d'altres bens patrimonials que es troben en mans públiques fora de les Illes Balears, tant a l'Estat espanyol com a altres països, entre els quals destaquen la Dama d'Eivissa (Museu d'Arqueologia de Barcelona), el bust de Tiberi (Bibliothèque Nationale de France), l'Hipogrif (Museo dell'Opera del Duomo de Pisa) o l'Atles Català de la família Cresques (Bibliothèque Nationale de France).

Així mateix, el Parlament ha aprovat també instar al Govern a treballar pel retorn a l'illa dels béns del patrimoni històric que es troben en mans privades fora de les Illes Balears, creant una partida pressupostària amb la finalitat d'adquirir-los.

«Només els pobles víctimes d'un sistema colonial veuen com el seu patrimoni històric és fora de ca seva, exhibit per al profit d'altres ciutats, d'altres països i d'altra gent», ha assegurat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Ja fa anys que països com Grècia i Egipte batallen perquè allò que els va ser robat torni als seus museus, perquè el patrimoni només es pot entendre plenament en el context en què es va produir», ha conclòs Apesteguia.

Cal recordar que l'any 2008, el Senat, a instàncies de Pere Sampol, va aprovar el retorn permanent dels Bous de Costitx a Mallorca, al Museu de Mallorca, de titularitat estatal i gestió transferida en aquell moment al Govern de les Illes Balears i actualment al Consell de Mallorca. Des de llavors tots els Governs espanyols han incomplert aquesta resolució.

La proposició de MÉS per Mallorca per al retorn del patrimoni arqueològic i històric que es troba fora ha estat aprovada per la comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports amb 11 vots a favor i 1 abstenció.