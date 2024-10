STEI: «El Govern rebutja l'escola pública i aposta pel creixement del negoci privat»

L'STEI Intersindical ha denunciat, en un comunicat emès aquest dijous, que el Govern aposta pel creixement del negoci privat a l'educació, i considera «alarmant» el creixement de la concertació de noves aules, perquè «l'escola pública ha de ser la que cobreixi les necessitats creixents del sistema educatiu, que ha de ser la primera responsabilitat de l'Administració».

Després de fer una normativa per facilitar la creació de nous centres concertats, hi ha hagut massa casos en què l'administració dona com a única solució ràpida i efectiva l'augment de centres i aules concertades.

Així, l'STEI Intersindical considera «inadmissible» que la Conselleria d'Educació, per exemple, hagi deixat perdre uns fons del Govern espanyol per a Formació Professional, cosa que implica renunciar a més de 2.000 places. La Conselleria ha argumentat, entre altres coses, que només es podien concertar un màxim del 20% de les places.

El sindicat ha denunciat que «aquest fet s'assembla molt a la solució donada per la Conselleria davant la manca de places 0-3». Per garantir el màxim de places possibles s'ha facilitat i apostat enormement per la concertació d'aules 0-3, mentre que la creació d'aules públiques es planifica a anys vista.

A més, hi ha casos a diferents nivells educatius, des d'infantil a batxillerat, en què, per descongestionar els centres públics, es concerten noves aules quan, realment, no seria necessari perquè als centres públics encara queden aules vacants. Totes aquestes polítiques, segons ha dit el sindicat, seran irreversibles a mitjà i llarg termini, perquè en el fons el que fa l'administració és «menystenir l'ensenyament públic com a resposta a les mancances del sistema educatiu. És l'aposta per la consolidació d'un model privat enfront d'un model públic».

L'STEI Intersindical lamenta, rebutja i denuncia un cop més que les polítiques educatives del Partit Popular facin aquesta aposta tan descarada pel creixement del negoci privat dins educació.