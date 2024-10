CSIF reclama a la Conselleria d’Educació contractes dignes de 12 mesos per als ATE

El sindicat CSIF ha exigit aquest dimecres a la Conselleria d’Educació i Universitats que garanteixi contractes dignes de 12 mesos per als auxiliars tècnics educatius (ATE), en lloc dels actuals contractes de 10 mesos que són habituals en aquest col·lectiu.

Segons un comunicat emès pel sindicat, des de l'inici del curs hi ha vacants i substitucions sense cobrir, la qual cosa ha provocat una situació de desorganització a les aules, especialment en aquelles on hi ha alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta manca de personal ha agreujat les condicions de treball i ha fet més difícil l'atenció adequada a l'alumnat vulnerable.

El CSIF ha insistit que oferir contractes de 12 mesos seria clau per fer més atractius aquests llocs de feina, facilitant que els professionals de les borses de treball estiguin disposats a cobrir aquestes places i així evitar que quedin desocupades, com està succeint actualment.