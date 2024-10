La patronal del lloguer turístic es posiciona a favor de l'augment de l'Impost de Turisme Sostenible

L'associació del lloguer turístic ha mostrat el seu suport a l'increment de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), considerant que aquesta mesura podria ajudar a mitigar les externalitats negatives del sector turístic i a desincentivar l'arribada de turisme de «baixa qualitat». Segons fonts de la patronal, «l'augment de l'impost permetrà garantir la sostenibilitat del nostre destí turístic i evitarà que cert tipus de turistes, que no aporten valor al territori, continuïn escollint les nostres illes».

A més, des de l'associació recorden que el sector del lloguer turístic ha estat favorable a l'ITS des de la seva implementació, i reiteren la seva aposta per un model turístic més sostenible i amb un major control de l'impacte ambiental i social.

D'altra banda, la patronal ha aprofitat per criticar la prohibició de noves llicències en edificis plurifamiliars, destacant que aquesta mesura no és veritablement «antisaturació». Expliquen que el nombre de llicències per a aquesta tipologia d'allotjament és molt reduït, especialment perquè ja existeix una zonificació que limita l'accés a noves llicències. Així mateix, assenyalen que la problemàtica de saturació es concentra en zones molt concretes, com Palma o Vila, on la prohibició ja està en vigor, mentre que altres zones turístiques, com els nuclis del litoral de Menorca, Sa Ràpita o Cala d'Or, no presenten els mateixos desafiaments.

Finalment, des d'Habtur lamenten la manca de mesures encaminades al tancament o sanció d'hotels obsolets que continuen atraient un turisme de baixa qualitat. «Tancar un hotel obsolet que acull turisme de borratxera suposa reduir 1.000 places de cop i és una acció més efectiva», conclouen.