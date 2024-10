Les Balears reben fins a l'agost gairebé 11,2 milions de turistes internacionals

El Primer d'octubre de 2017 és «el dia que durarà anys», que va pronosticar Ovidi Montllor. Un dia per no oblidar.

El dia que Catalunya va fer un referèndum d'autodeterminació amb un resultat tant clar a favor de la independència que, encara que tota la gent que no va anar a votar, hi hagués anat i la gairebé totalitat hagués optat pel no, igualment hauria guanyat el sí.