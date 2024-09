El Consell de Mallorca organitza la Setmana Europea del Patrimoni Pedra en Sec amb tres activitats

El Consell de Mallorca celebra la Setmana Europea del Patrimoni de Pedra en Sec amb un programa d’activitats que es desenvoluparan entre el 30 de setembre i 6 d’octubre a diferents punts de l’illa. Un curs d’iniciació a Galatzó, una excursió guiada per la Ruta de Pedra en Sec i una jornada de voluntariat configuren l’oferta promoguda pel Departament de Medi Ambient.

Aquesta iniciativa està promoguda de l’associació internacional Xarxa Europea de Pedra en Sec (REPS), de la qual el Consell de Mallorca és soci, i té com a finalitat sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la conservació d’aquest patrimoni cultural tan arrelat a l’illa, així com difondre i preservar una tècnica artesanal que durant anys es va utilitzar a Mallorca per conrear els vessants, per delimitar les propietats i sembrats, i per adequar una extensa xarxa de camins, alguns dels quals formen part de la Ruta de Pedra en Sec.

En aquest context, se celebrarà el XVI Curs d’iniciació a la construcció de marges, que aquesta edició tindrà lloc a la finca pública de Galatzó, a Calvià. El curs començarà el divendres 4 d’octubre, amb una sessió teòrica de dues hores, i es completarà amb sessions pràctiques els dies 5, 19 i 26 d’octubre i el 9 de novembre. Aquesta activitat està organitzada pel Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports i per l’Ajuntament de Calvià.

Excursió guiada per les cases de neu de la Serra de Tramuntana

A més, el Consell de Mallorca convida a descobrir l’itinerari de la neu més emblemàtic de la serra de Tramuntana. Per això, el dissabte 5 d’octubre ha organitzat una excursió al camí de ses Voltes d’en Galileu, a Escorca —que forma part de la Ruta de Pedra en Sec—, amb el guiatge cultural de Joan Carles Palos Nadal.

L’excursió discorre en un entorn de gran valor paisatgístic i ambiental, en el qual destaquen dos pous de neu imponents, restaurats per la institució insular, i les seves construccions complementàries: la casa de neu de Son Macip i la casa de neu d’en Galileu.

Les activitats es completen amb la Jornada de Voluntariat a la Ruta de Pedra en Sec, el dissabte 5 d’octubre, que oferirà una experiència d’aprenentatge, lúdica i vivencial, de conservació del patrimoni. Els participants contribuiran al manteniment del camí de Raixa (al terme de Bunyola) de la variant 5 de la Ruta de Pedra en Sec, participant en la reconstrucció de parets de pedra en sec d’un tram del camí, amb l’associació Més que Pedra al capdavant.

Més de 19.000 quilòmetres lineals de marges a la Serra

La Jornada de Voluntariat a la Ruta de Pedra en Sec constitueix una oportunitat per experimentar els secrets de la tècnica de pedra en sec, inclosa en la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO des de 2018. A Mallorca ha permès construir marjades, parets, camins i multitud d’estructures lligades a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals de l’illa. S’estima que només a la serra de Tramuntana hi ha més de 19.000 quilòmetres lineals de marges de pedra en sec.