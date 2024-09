Antoni Salas (El Pi): «És una vergonya que més de 7.500 alumnes estiguin esperant per examinar-se del carnet de conduir»

El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que l'única solució per mitigar «el descontrol i deixadesa» de la Delegació de la DGT a les Balears és transferir les competències a la comunitat autònoma i augmentar el personal. «No és lògic que més de 7.500 alumnes estiguin a l'espera de poder-se examinar del carnet de conduir. És una vergonya», ha assegurat aquest dissabte el portaveu de la formació Antoni Salas.



El portaveu de la formació al Consell de Mallorca creu que s'ha de posar en marxa «un pla especial» per posar fi a aquesta situació. «Falten examinadors, personal administratiu... i ningú hi posar remei. Necessitam personal i que aquest estigui ben dotat i supervisat», ha assegurat Salas. «Però ens topam amb el problema de sempre: els plusos per la insularitat. Ningú vol quedar a les Illes perquè els plusos són baixos i el cost de la vida és molt alt. Per això, també demanam un augment d'aquest complement», ha explicat Salas.



«Per això, El Pi proposa un pla especial que contempli un augment del personal de la DGT i un augment dels complements d'insularitat, ja que el cost de la vida és molt alt. I quan el servei estigui ben dotat s'ha de transferir la competència a la comunitat autònoma perquè això no torni a passar», ha sentenciat Salas.