Condemnen un seguidor del RCD Mallorca a un any de presó i tres anys sense entrar a estadis de futbol per insults racistes

L'aficionat que va proferir insults racistes a Vinicius Jr i Samu Chukwueze durant els partits del Reial Madrid i del Vila-real davant el RCD Mallorca a l'Estadi Mallorca Son Moix el 2023 ha rebut sengles condemnes per Delictes d'Integritat Moral, segons ha informat aquest dijous LaLiga.

L'organisme que presideix Javier Tebas ha recordar que va ser qui va impulsar les dues denúncies, a les quals es varen unir el RCD Mallorca i el Reial Madrid i el mateix Vinícius, i que han estat resoltes pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma amb sengles condemnes per Delictes d'Integritat Moral «amb l'agreujant de discriminació per motius racistes i aplicant així mateix l'atenuant de penediment».

Les penes imposades arriben als sis mesos de presó i la prohibició d'entrada a estadis de futbol on se celebrin partits de LaLiga i/o la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per un any i sis mesos per cadascun dels delictes, per cosa que l'aficionat en qüestió, al el club mallorquinista li va retirar l'abonament durant tres anys, tendrà un total d'un any de presó i tres de prohibició d'accés als estadis.

En aquest sentit, el Reial Madrid ha indicat en un comunicat que «la suspensió de la pena de privació de llibertat ha quedat supeditada que l'acusat, que s'ha disculpat i ha mostrat el penediment amb una carta adreçada a Vinicius Jr, participi en un programa digualtat de tracte i no discriminació».

Aquesta és la segona sentència dictada per incidents racistes ocorreguts en estadis de futbol i suposa la consolidació d'un criteri jurídic sobre les conseqüències penals d'aquest tipus de comportaments, ha dit LaLiga, que ha recalcat que això «consolida» la feina que «porta fent des de fa anys per eradicar aquesta xacra del futbol espanyol».

Per part seva, el conjunt madridista ha recordat que aquesta és «la tercera condemna penal dictada en els darrers mesos pels insults racistes» rebuts pels seus jugadors.

D'altra banda, l'organisme ha indicat que, també a Palma, s'ha arribat a un acord extrajudicial de rescabalament en el cas del menor d'edat que va insultar i llançar ampolles d'aigua contra el centrecampista francès Aurélien Tchouameni a la trobada que va enfrontar el RCD Mallorca contra el Reial Madrid el 13 d'abril passat.

En virtut d'aquest acord, ratificat per les parts, el menor s'ha compromès a sol·licitar disculpes al jugador, al Reial Madrid i a LaLiga, a dur a terme les activitats socioeducatives específiques proposades per la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Palma, a abonar les sancions imposades per Antiviolència que arriben als 4.000 euros per insults racistes i 3.001 pel llançament d'objectes al terreny de joc, i a no accedir als estadis de LaLiga i de la RFEF durant un any.