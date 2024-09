Els 40 anys dels Bombers de Mallorca

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat de la vicepresidenta primera i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca; el conseller d’Hisenda i Funció Pública, Rafel Bosch, i la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, han assistit a la gala per a commemorar els 40 anys d’història del Servei dels Bombers de Mallorca, que s’ha celebrat al Teatre Principal de Palma.

El 7 de maig de 1984 es va fundar el Servei dels Bombers de Mallorca, amb l’objectiu de donar servei d’emergències a la Part Forana de l’illa, inexistent fins aleshores. En els inicis era un servei essencialment forestal, però, amb el pas del temps, s’ha convertit en un equip de professionals, modern i eficaç, encarregat d’atendre i solucionar els incidents i les emergències que sorgeixen a Mallorca i vetllar per la seguretat de tota la població.

Les seves tasques van des de l’extinció i la prevenció d’incendis, fins a l’atenció dels accidents de trànsit, passant pel rescat i per la recerca a la muntanya i l'auxili en torrentades, entre d’altres. El Servei disposa de dos cossos especialitzats: el Grup de Rescat de Muntanya, creat l’any 2000, especialitzat en l’actuació en incidents i rescats de muntanya, i la Unitat Canina, establerta al 2007, equip entrenat per rastrejar en àrees grans.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmat que «celebram 40 anys d’una història marcada per la dedicació, la valentia i la feina en equip. Quatre dècades dedicades a protegir vides, a vetllar per la nostra seguretat i a respondre amb valentia i professionalitat. Un exemple per a tots nosaltres. Gràcies a vosaltres, Mallorca és un lloc més segur». A més, ha destacat que els bombers «sempre han mantingut inalterable la vocació de servei públic, un servei essencial per a la ciutadania».

Miquel Rosselló, un dels fundadors dels Bombers de Mallorca, ha conduït la cerimònia; també hi han intervingut Toni Ferragut, un altre dels fundadors i primer cap del Servei, i Santiago Rovira, que també va ser cap dels bombers. Durant la gala s’ha fet un homenatge als diferents caps de bombers del Servei: Toni Ferragut, Santiago Rovira, Joan Rosselló, David Rotger, Pedro Ladaria, Juan Cifuentes i Simó Gual, aquest dos darrers a títol pòstum.

Els Bombers de Mallorca disposen de vuit parcs a tota l’illa (Alcúdia, Artà, Calvià, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor i Sóller), a més d’una prefectura i d’una plantilla de 293 persones, i donen servei a tots els municipis de Mallorca, excepte a Palma.

Millores del Servei dels Bombers de Mallorca

Durant aquesta legislatura el Consell de Mallorca ha refermat el compromís amb els Bombers de Mallorca, amb la renovació i millora de les infraestructures, el parc mòbil i l’equipament del servei d’emergència.

La institució insular ja treballa en un pla general d’infraestructures dels bombers per modernitzar les instal·lacions dels parcs ja existents i per dotar-los dels recursos necessaris, tant de vehicles com d’equipaments. La reforma integral del parc de Manacor és a la darrera fase, ja s’ha aprovat el projecte del parc nou de Santanyí i el servei es reagruparà a la futura prefectura de Marratxí.

D’una banda, els Bombers de Mallorca han modernitzat el seu parc mòbil amb dos vehicles nous, dues bombes urbanes lleugeres (unitats molt versàtils concebudes per intervenir en incendis urbans i rescats en accidents de trànsit), més eficients i tecnològiques, que complementen la flota actual dels bombers i que els doten d'eines millors per poder atendre qualsevol emergència.

De l’altra, la Direcció Insular d’Emergències ha renovat de forma integral els uniformes de protecció que utilitzen els Bombers de Mallorca durant les operacions d’extinció d’incendis en espais confinats. A més, el Servei ha fet una aposta ferma per la formació continuada i l’especialització del cos. Durant el 2023 varen assolir el rècord d’activitats formatives, fins a 156 exercicis en un any. Gairebé 200 membres del cos han rebut aquestes formacions, que comporten més de 900 hores.