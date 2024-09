UOB Ensenyament denuncia el menysteniment de l'FP pública en favor de la concertada

La Conselleria d'Educació de les Illes Balears ha estat objecte de fortes crítiques per part d'UOB Ensenyament, que ha denunciat un degoteig continu de recursos destinats a l'escola concertada des de l'arribada del nou govern, liderat per Marga Prohens. Segons l'organització, el nou equip ha deixat clar el seu enfocament en l'educació concertada, modificant la denominació de la Direcció General de Personal Docent per incloure referències a centres concertats.

Recentment, UOB ha advertit d'un increment substancial de l'oferta de Formació Professional (FP) en els àmbits privat i concertat, alhora que les Balears han rebutjat fons destinats a desenvolupar i consolidar un nou sistema d'FP. Aquesta actitud és vista com una hipocresia, ja que, malgrat les lloances al sistema d'FP, la Conselleria rebutja inversions que podrien millorar-lo.

Un dels aspectes més preocupants és que el finançament dels cicles formatius del sistema privat-concertat supera amb escreix el topall fixat per la Unió Europea. Això implica que la diferència entre el finançament europeu i el concertat sortirà dels «fons propis», és a dir, dels contribuents, que novament es veuran obligats a sufragar les despeses d'empreses privades.

UOB Ensenyament s'interroga fins a on arribarà aquesta tendència cap a l'educació concertada, i es compromet a romandre vigilant davant els desviaments de fons públics. A més, l'organització ha criticat que l'Administració incompleixi l'Acord Marc signat el 27 de febrer de 2023, argumentant que les limitacions pressupostàries no són una excusa vàlida per deixar de millorar les condicions laborals dels docents.

En resposta a aquesta situació, UOB Ensenyament ha reafirmat la seva determinació de lluitar contra el deteriorament de l'escola pública i el menysteniment de les condicions sociolaborals dels docents a les Illes Balears.