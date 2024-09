El Consell d'Europa alerta sobre la situació del català a les Balears

El Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries ha expressat la seva preocupació per l'empitjorament del català a les Illes Balears. En un informe publicat aquest dimarts, el comitè destaca que, tot i que «el sistema espanyol de protecció de les llengües està ben desenvolupat, persisteixen mancances en els àmbits de la justícia, la sanitat i l'administració pública».

L'informe, resultat d'una visita a Espanya al gener de 2024, subratlla que, malgrat que es permet l'ús del català en els procediments judicials, en la pràctica no s'està garantint. Així mateix, es ressalta que els empleats públics no estan utilitzant el català com es requeriria.

El Comitè reclama garantir l'ensenyament del català a tots els nivells educatius i assegurar el seu ús en el sistema sanitari. També exigeix que els catalanoparlants puguin interactuar amb les administracions estatals en català, sense que la digitalització dels serveis públics n'efectuï el marge.

Finalment, l'informe critica la manca d'avanç en l'accés a continguts en català a la ràdio i televisió d'altres comunitats autònomes, destacant que encara queda un llarg camí per recórrer per complir amb els compromisos establerts per la Carta, ratificada per Espanya el 2001.